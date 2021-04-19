شهرستان مرزی پیرانشهر از کمبود امکانات قرآنی رنج می برد

حفظه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هیچ امکانات قرآنی در این شهرستان وجود ندارد، افزود: پیرانشهر از نبود، دارالقرآن، مؤسسه، مربی، اعتبارات مورد نیاز برای ترویج آموزه‌های قرآنی محروم است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر توجهی از سوی مسئولان این شهرستان مرزی برای زمینه سازی آموزش و ترویج آموزه‌های قرآنی صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: اگر فعالیت قرآنی در شهرستان مرزی پیرانشهر وجود دارد در مساجد و به صورت خودجوش از سوی مردم صورت می‌گیرد.

محمدی با اشاره به اینکه معلمان قرآن برای آموزش این کتاب آسمانی در پیرانشهر نه تنها حمایت نمی‌شوند بلکه اگر قصد فعالیت خودجوش آموزش قرآن نیز داشته باشند بین اوقاف و امور خیریه و نیز تبلیغات اسلامی سرگردان می‌شوند، افزود: نه تنها این شهرستان از کمترین امکانات قرآنی محروم است بلکه فعالیت‌های قرآنی از جمله برگزاری مسابقات قرآنی، محفل انس با قرآن و … نیز در این شهرستان سالهاست تعطیل است.

فعالیت‌ها و مسابقات قرآنی در پیرانشهر تعطیل شده است

حافظ کل قرآن کریم با بیان اینکه سالهاست هیچ خبری از برگزاری مسابقات قرآنی محلی، استانی و کشوری در پیرانشهر نیست، افزود: من قرآن کریم را در طول فعالیت دانشجویی در گنبد کاووس فراگرفته ام در حالی که هیچ زمینه‌ای در شهرستان خودم برای یادگیری اصولی قرآن کریم فراهم نیست وقتی امکانات سایر شهرها را با پیرانشهر مقایسه می‌کنم خیلی ناراحت می‌شوم.

وی خواستار تأسیس و راه اندازی مکان مناسب و یا دارالقرآن در شهرستان مرزی پیرانشهر شد و عنوان کرد: ایجاد امکانات دینی و قرآنی در این شهرستان با توجه به شرایط امروز جامعه از ضروریات است متأسفانه بیشترین توجه به امکانات و زمینه ترویج آموزه‌های قرآنی در مرکز استان متمرکز شده است.

محمدی توسل و ترویج فرهنگ قرآنی را مهمترین راه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی در جامعه به خصوص در بین نسل جوان شد و عنوان کرد: شهرهای مرزی به دلیل محرومیت، قرار گرفتن در معرض هجمه‌های فرهنگی بیش از سایر مناطق کشور نیازمند توجه ویژه مسئولان برای ترویج آموزه‌های قرآنی و اسلامی هستند.

توسل به آموزه‌های قرآنی تنها راه نجات جامعه در برابر آسیب‌های اجتماعی است

وی با اشاره به انواع آسیب‌های اجتماعی در مناطق محروم و مرزی کشور، وجود شبکه‌های ماهواره‌ای متعدد، قاچاق، بیکاری و … گفت: تنها راه نجات جامعه امروز عمل به فرامین و تدبیر در آموزه‌های قرآنی است، با توجه به شیوع بیماری کرونا و لزوم حضور در خانه بهترین زمان و فرصت برای آشنایی بهتر و بیشتر جوانان با فرهنگ قرآنی است و توصیه می‌کنم خانواده‌ها در ماه رمضان از این فرصت استفاده بهتری داشته باشند.

محمدی با بیان اینکه هر روز شاهد رشد روز افزون تکنولوژی‌های نوین هستیم و جوانان امروز در محاصره انواع تهدیدهای دینی و فرهنگی از سوی شبکه‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی هستند، افزود: اگر در برابر این تهدیدها درست عمل نکنیم و نسل جوان جامعه بر اساس آموزه‌های دینی و قرآنی تربیت نشود شاهد آسیب‌های شدید اجتماعی بیشتری در جامعه خواهیم بود.

این حافظ کل قرآن کریم در پیرانشهر با تاکید بر اینکه شاید نتوان جلوی بروز هجمه‌های فرهنگی را با توجه به غیرقابل کنترل بودن فضای مجازی و شبکه‌های ماهواره‌ای به راحتی گرفت، گفت: اما اگر جامعه به خصوص جوانان را به سلاح دین و آموزه‌های قرآنی مجهز کنیم می‌توان معضلات و آسیب‌های اجتماعی را کاهش داد.