بسته ویژه مطالعاتی ماه رمضان منتشر شد

فاطمه محمدبیگی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص بسته مطالعه کتاب که به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان توسط اداره کل کتابخانه های عمومی استاد قزوین تدوین شده است اظهار کرد: در ایام ماه رمضان بسته مطالعاتی ویژه ای در راستای تدوین سیر مطالعاتی و به منظور ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی تدارک دیده شده است.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قزوین توضیح داد: در همین راستا فایل متن هفت کتاب برگزیده به صورت کامل با اجازه ناشر و نویسنده در صفحه رسمی این سازمان قرار داده شده است تا مخاطبان بتوانند با مراجعه به سایت بهره کافی را از این طرح ببرند.



محمدبیگی با اشاره به کتاب‌های این دوره مطالعاتی گفت: انسان ۲۵۰ ساله، چگونه خدا را بشناسیم، انسان کامل، دعا از منظر آیت الله سیدعلی خامنه ای، نماز چیست، علی از زبان علی (ع)، همه به جهنم می‌روند حتی… کتاب‌های منتخب این دوره هستند.

وی در توضیح سیر مطالعاتی که از ویژه برنامه‌های نهاد کتابخانه ها است بیان کرد: یکی از سازمان‌هایی که به وابسته بیماری و ویروس کرونا به صورت کامل درگیر روند بیماری و تأثیرات آن شده نهاد کتابخانه ها بوده و به همین علت هم ما با تغییر شیوه‌ها تلاش کرده‌ایم در خدمت مردم بوده و نیازهای آنان را پاسخگو باشیم.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان قزوین افزود: در همین راستا با توجه به مقطع زمانی و تعطیلات بسته‌های مطالعاتی را به مردم شریف و کتاب دوستان پیشنهاد می‌کنیم.



محمدبیگی یادآور شد: بسته مطالعاتی ویژه ماه مبارک رمضان دومین بسته مطالعاتی با فایل کامل کتاب‌ها است که امسال ارائه شده است، پیش از این و در ایام نوروز ۱۴۰۰ بسته مطالعاتی عیدانه به مخاطبان ارائه شده بود.