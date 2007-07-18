به گزارش خبرنگار مهر محققان مرکز ادمونتون اعلام کرده اند که گرمای زیاد هوا در روزهای آفتابی می تواند موجب تشدید آلودگی شود و از این رو تردد در چنین هوایی برای افراد آسیب پذیر مساعد نیست.

بنابر همین گزارش علت اصلی آلودگی بیشتر هوا درفصول سرد ابری بودن و محبوس شدن هوا می باشد که در سطوح پایینی که در مجاورت زمین قرار می گیرد آلوده تر خواهد بود .

اما مسئله قابل توجه این است که علت اصلی آلودگی هوا عدم وزش بادهای پر قدرت است که این امر موجب انباشتگی آلودگی در مجاورت زمین می شود و با توجه به اینکه در روزهای گرم و آفتابی تابستان نیز با عدم وزش باد مواجه می شویم هوای آلوده خواهیم داشت.

بنابر همین گزارش هفته گذشته در برخی از کشورها هوا به قدری آلوده بود که مراکز مرتبط به مردم هشدار دادند که در صورت عدم اضطرار از منازل خود خارج نشوند.

در ضمن هوای گرم چنانچه توام با آلودگی باشد می تواند بیماری های قلبی را تشدید کند و در مواردی موجب بروز حملات بیماریهای تنفسی از جمله آسم شود که به همین دلیل به کودکان و افراد کهنسال که از آسیب پذیری بیشتری برخوردارند توصیه می شود بیشتر مراقب باشند.

کارشناسان نیز توصیه می کنند افرادی که تمایل به ورزش دارند در ساعات آغازین صبح به این امر بپردازند که هوا قدری خنک تر بوده و وزش باد نیز در این ساعات محتمل تر است.