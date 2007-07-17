  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۲۰

/ اختصاصی مهر /

اعطای وام به دانشجویان نابینا تصویب شد

اعطای وام به دانشجویان نابینا تصویب شد

مدیر درآمد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم گفت: صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم دو وام جدید را برای دانشجویان نابینا و دانشجویان متقاضی حج عمره به تصویب رسانده است.

مهدی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار این وام ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین شده است و از سال جاری به دانشجویان تعلق می گیرد.

وی اظهار داشت: این دو نوع وام به تمامی دانشجویان متقاضی در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.

مدیر درآمد صندوق رفاه دانشجویان گفت : این وام ها تنها یک بار و بر اساس تقاضای دانشجویان به مبلغ 300 هزار تومان اعطا می شود.

وی در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت این وام ها افزود: پرداخت این وام ها مانند سایر وام ها بر اساس تقاضای دانشجویانی که از طریق دانشگاه به صندوق ارائه می شود، صورت می گیرد و بازپرداخت نیز مانند سایر وام ها پس از اتمام تحصیلات آغاز می شود.

کلانتری اضافه کرد: صندوق رفاه برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور نیز وام ارزی در نظر گرفته است که در صورت تأمین اعتبار از سال جاری پرداخت می شود.

به گزارش مهر، حدود 800 دانشجوی روشندل در دانشگاههای کشور تحصیل می کنند.

کد مطلب 519291

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها