اعطای وام به دانشجویان نابینا تصویب شد

مهدی کلانتری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبار این وام ها از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأمین شده است و از سال جاری به دانشجویان تعلق می گیرد.

وی اظهار داشت: این دو نوع وام به تمامی دانشجویان متقاضی در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعلق می گیرد.

مدیر درآمد صندوق رفاه دانشجویان گفت : این وام ها تنها یک بار و بر اساس تقاضای دانشجویان به مبلغ 300 هزار تومان اعطا می شود.

وی در خصوص نحوه پرداخت و بازپرداخت این وام ها افزود: پرداخت این وام ها مانند سایر وام ها بر اساس تقاضای دانشجویانی که از طریق دانشگاه به صندوق ارائه می شود، صورت می گیرد و بازپرداخت نیز مانند سایر وام ها پس از اتمام تحصیلات آغاز می شود.

کلانتری اضافه کرد: صندوق رفاه برای دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور نیز وام ارزی در نظر گرفته است که در صورت تأمین اعتبار از سال جاری پرداخت می شود.

به گزارش مهر، حدود 800 دانشجوی روشندل در دانشگاههای کشور تحصیل می کنند.