جایزه 1000 یورویی فدراسیون تیراندازی با کمان به واعظی

به گزارش خبرگزاری مهر، چهل و چهارمین دوره از سری مسابقات جهانی تیراندازی با کمان که در کشور آلمان برگزار شد ، اولین مسابقه جهانی در سال 2007 میلادی بود که کمانداران برای کسب سهمیه المپیک 2008 چین در آن با یکدیگر به رقابت پرداختند.

حجت اله واعظی کماندار رشته ریکرو ایران با اقتدار کامل دراین دوره از مسابقات که در سطح بسیار بالایی برگزار شد ، توانست یک سهمیه المپیک را برای حضور درالمپیک چین برای کشورمان بدست آورد. این سهمیه برای واعظی و ایران بسیار باارزش است چرا که وی در میان کماندارانی که سالهای سال است در رقابت های جهانی با حریفان خود دست و پنجه نرم می کنند و سابقه درخشانی در رشته ریکرو دارند ، این عنوان را بدست آورده است.

رشته ریکرو در سطح حرفه ای و بین المللی در کشور ما تنها قدمت 3 ساله دارد. در حالی که کشورهای صاحب نامی چون کره در این رشته ورزشی قدمتی چندین ساله دارند و واعظی در میان نامداران این رشته ورزشی ، قد علم کرد و نام ایران را در سطح مسابقات جهانی بلند آوازه نمود.

فدراسیون تیراندازی با کمان ایران نیز به پاس قدردانی از همت و تلاش کماندار قهرمان کشورمان ، مبلغ هزار یورو در کشور آلمان به واعظی اهدا کرد.