تابع تصمیم کمیته فنی فدراسیون کشتی هستم

حمید محمدنژاد نفر برتر رقابتهای انتخابی انزلی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: برای موفقیت در دیدارهای انتخابی تمرینات سنگین و فشرده ای را پشت سر گذاشتم و خوشبختانه با آمادگی مطلوبی که بدست آورده بودم توانستم به عنوان برتر این مسابقات دست یابم.

وی افزود: کمیته فنی نام من و طهماسبی را برای حضور در اردوی تیم ملی اعلام کرده و باید دراولین فرصت راهی تهران شوم تا درتمرینات تیم ملی که ازصبح پنج شنبه آغاز خواهد شد حضور یابم.

محمدنژاد ادامه داد: رقابتهای جهانی باکوبه دلیل ملاک کسب سهمیه المپیک ازسطح بسیاربالایی برخوردارخواهد بود که همین موضوع کادرفنی را بر آن داشته تا بهترین مهره ها را به اردو فراخوانده و زیر نظر بگیرد تا درپایان قدرتمند ترین تیم ممکن روانه پیکارهای جهانی شود.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئنا تمامی تیمهای دنیا نیز با بهترین ترکیب و قدرتمندترین کشتی گیران خود راهی باکو خواهند شد بنابراین باید به هر ترتیبی که شده شایستگی های خود را به کادر فنی ثابت کنم تا جزو تیم اعزامی باشم.

محمد نژاد درپایان گفت: من تمام سعی و تلاش خود را بکار می بندم تا به خواسته خودم که پوشیدن پیراهن تیم ملی در رقابتهای جهانی است برسم. دراین راه نیزبه حاشیه ها هیچ توجهی ندارم و همانند گذشته بدون حاشیه و منظم تمریناتم را پیگیری خواهم کرد. حال این تصمیم کمیته فنی است که دوبنده تیم ملی را به کدام کشتی گیر سپارد و به همین خاطر تصمیم آنها هرچه که باشد به آن احترام خواهم گذاشت.