علیرضا دبیر از اردوی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان بازدید می کند

به گزارش خبرنگارمهر، مرحله نهایی اردوی آماده سازی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان جهت اعزام به رقابتهای آسیایی تایوان از صبح روز یکشنبه 31 تیرماه دریکی از سالن های منظریه یا حکیمیه تهران آغاز خواهد شد که با صلاحدید کادر فنی تیم ملی و جهت بالابردن روحیه و انگیزه ملی پوشان، علیرضا دبیرعضو شورای اسلامی شهر تهران و قهرمان المپیک سیدنی با حضور در این اردو از نحوه آماده سازی آنان بازدید بعمل خواهد آورد.

غلامرضا محمدی سرمربی تیم ملی کشتی آزاد نوجوانان کشورمان دراین خصوص به خبرنگار مهر گفت: دبیر با وجود مشغله های فراوان شغلی در شورای شهر اعلام آمادگی کرده تا به محض آغاز اردو در جهت بالا بردن روحیه بچه ها در تمرینات آنان حاضر شود.

وی ادامه داد: تمامی جامعه کشتی بخصوص نوجوانان و پشتوانه های کشتی علاقه شدیدی به شخصیت اخلاقی و توانایی های دبیر دارند که مطمئنا حضور وی دراردوی آنان تاثیر بسیار مطلوبی در روحیه شان خواهد داشت.

محمدی درپایان گفت:ملی پوشان نوجوان در شرایط جسمانی بسیار مطلوبی به سر می برند که مطمئنا با یک شارژ روحی توانایی کسب بهترین نتایج را در آسیایی خواهند داشت و امیدوارم در نهایت بتوانیم با کمک تمامی دست اندرکاران و علاقمندان به کشتی با دستی پر به کشور بازگردیم.