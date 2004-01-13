هند از احزاب متحد كشميري دعوت به گفتگو كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، اواخر سال كذشته هند پيشنهاد مبني بر برگزاري مذاكره با تمامي احزاب كنفرانس حريريت مطرح كرد . از سال 1989 اين اولين بار است كه دهلي نو تمايل خود را براي برگزاري مذاكراتي با مبارزان كشميري اعلام كرده است .

تاريخ اين نشست بيست و دوم ژانويه تعيين شده است . در اين نشست بي سابقه لعل كريشنا عدواني معاون نخست وزير هند و احزاب كنفرانس حريت برگزار خواهد شد .

اين دعوت رسمي در پي موافق هند و پاكستان براي انجام گفتگوهاي صلح پيرامون حل تمامي مناقشات باقي مانده از جمله كشمير كه ماه آينده برگزار خواهد شد اعلام شده است . هند و پاكستان بارها بر سر كسب حاكميت كشمير با هم در گير شده اند .

سخنگوي حريت در گفتگويي با رويترزگفت : امروز تمامي احزاب كنفرانس حريت يك دعوت نامه رسمي از دهلي نو دريافت كردند .

وي افزود : در اين دعوت نامه آمده است كه اين مذاكرات با حضور معاون نخست وزير هند در تاريخ بيست و دوم ژانويه آغاز خواهد شد .

كنفرانس حريت كه در آن بيش از دهها گروه مذهبي ، اجتماعي و سياسي شركت دارند خواستار برگزاري يك رفراندوم براي تاييد خواسته هاي مردم كشمير است .

اين كنفرانس از زماني كه يك جناع تندرواز سوي گروههاي مبارز حمايت مي شد در اعتراض به مذاكره با هند از اين كنفرانس جدا شد دچار تضعيف شد .

گفتني است مقامات هندي مي گويند در ناآرامي هاي كشمير تاكنون بيش از چهل هزار تن از مردم اين منطقه كشته شده اند در حالي كه مبارزين كشميري معتقدند كه اين تعداد به حدود هشتاد هزار تن مي رسد .