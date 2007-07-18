برخی تصمیم گیری ها در موسیقی ایجاد محدودیت می کند

خاطره پروانه ضمن بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : وقتی پای هنروخلق اثری شایسته در میان است مرد و یا زن بودن هنرمند در هر حوزه ای معنا ندارد ولی بانوان درموسیقی آسیب پذیرتر و مهجورتر هستند.

وی در ادامه خاطر نشان کرد : تنها فرصت باقی مانده بعد از حذف جشنواره "گل یاس "در جهت ارزیابی گروههای مختلف موسیقی ویژه بانوان جشنواره موسیقی فجر است که سال گذشته در بدترین شرایط ممکن اجراشد. خوب یادم هست تالارفرهنگ را - که یکی از غیر قابل استفاده ترین تالارها است- با یک پیانوی شکسته در اختیار گروههای موسیقی بانوان قرار دادند تا برنامه های خود را اجراکنند و ما هم به دلیل عشقی که به کار داریم با یک پیانو اجاره ای کنسرت دادیم . این برخوردها فقط تحقیر هنر و هنرمند را القا می کند و این دور از شأن هنرمند است.

پروانه گفت : به نظر من آنچه در این میان بیش از هرعنوانی به چشم می خورد وجود جریانی است که قصد دارد موسیقی بانوان را به تعطیلی بکشاند و این بزرگترین مسئله ای است که موسیقی بانوان را تهدید می کند .



وی با اشاره به برگزاری جشنواره موسیقی آوای مهر گفت : چندی پیش جشنواره آوای مهر به همت شهرداری برگزار شد که جا دارد از مسئولان برگزاری این جشنواره تشکر کرد اما به نظرمن برگزاری چنین جشنواره ای قبل از هر نهادی به عهده وزارت ارشاد است که متاسفانه نه تنها چنین جشن هایی از سوی ارشاد برگزارنمی شود بلکه همان گل یاس را هم حذف کردند.