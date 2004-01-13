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۲۳ دی ۱۳۸۲، ۱۸:۲۳

پيشكسوتان فوتبال مسابقات ليگ برتر را نظارت خواهند كرد

پيشكسو تان فوتبال برگزاري مسابقات ليگ برترودسته اول فوتبال رانظارت خواهند كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" متعاقب برگزاري كلاس هماهنگي پيشكسوتان فوتبال كشوربعنوان نماينده فدراسيون درمسابقات ليگ برترودسته اول كشورازاين پس درمسابقات مذكورنماينده اي ازپيشكسوتان فوتبال كشوردرمسابقات حاضروبرچگونگي اجراي مسابقات نظارت خواهند داشت.
آقايان(غلامحسين نوريان، همايون بهزادي، فرامرز ظلي، پرويزقاسمي (ميرزا حسن) جواد قراب، داود حيدري، جواد الله وردي، گودرزحبيبي،غلامحسين مظلومي، غلامحسين فرزامي، محمد پنجعلي، حميد جاسميان، حميد شيرزادگان)عهده داروظايف نمايندگي فدارسيون فوتبال درمسابقات ليگ دسته اول وبرتركشورخواهند بود.

 

کد مطلب 51932

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