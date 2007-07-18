فرنگی کاران کشورمان راهی تورنمنت نیکولا پترف می شوند

به گزارش خبرنگارمهر، کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان کشورمان پیش از این اعلام کرده بود که نفرات اعزامی به رقابتهای جهانی باکو را با اعزام نفرات برتر انتخابی به 3 تورنمنت پیت لاننسکی لهستان، نیکولا پترف بلغارستان و آزوماش اوکراین خواهد برگزید که با اتمام دیدارهای آزوامش حال نوبت به حضور در جام نیکولا پتروف رسیده است.

به همین منظورکادرفنی تیم ملی یک تیم را 10 مردادماه روانه صوفیه بلغارستان خواهد تا با ارزیابی عملکرد آنها دراین جام معتبر که از 12 مرداد به مدت 2 روز برگزار خواهد شد ،تکلیف تیم اعزامی به جهانی باکو را تا حدودی روشن سازد.

سیم خواه با در نظرگرفتن نتایج بدست آمده در جام آزوماش و زیرنظرگرفتن عملکرد مجدد آنها در بلغارستان ترکیب تیم را مشخص خواهد کرد و اگر در بعضی اوزان انتظاراتش برآورده نشد آنگاه در آن اوزان نفراتی را روانه جام لهستان نخواهد کرد.