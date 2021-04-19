بازار داغ ثبت نام واکسن کرونا/سالمندان را نشانه گرفته اند

به گزارش خبرنگار مهر، با آغاز برنامه واکسیناسیون علیه کووید ۱۹ در کشور، به یکباره عده‌ای سودجو از شرایط موجود استفاده کرده و به دنبال تیغ زدن جیب مردم هستند.

شاید یکی از دلایل بازار دلالی واکسن در فضای مجازی، شرایط بحرانی کرونا و ترس از ابتلاء و مرگ و میر باشد که باعث شده است برخی از مردم بدون توجه به واقعیت‌های موجود واکسیناسیون، به دنبال تهیه واکسن باشند.

بر اساس سند ملی واکسیناسیون که در ستاد ملی کرونا تهیه و آماده شده است، تزریق واکسن بر اساس اولویت‌های از پیش تعیین شده، صورت می‌گیرد. به طوری که اولین گروه، کادر درمان شاغل در بخش‌های آی سی یو مشمول واکسن کرونا شدند و به دنبال آن، سایر کادر بهداشت و درمان در نوبت واکسیناسیون قرار گرفتند.

در این بین، برخی از مردم بدون توجه به این تصمیمات، فقط دنبال تهیه واکسن هستند. از همین رو، عده‌ای سودجو از شرایط موجود سواستفاده کرده و به دنبال کلاهبرداری هستند.

حالا و در روزهای اخیر، مطلبی در فضای مجازی دست به دست می‌شود با این مضمون که از سالمندان درخواست شده است با ورود به سامانه سیب، برای تهیه واکسن کرونا اقدام کنند.

کیانوش جهانپور رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، این موضوع را تکذیب کرده و عنوان داشته است که هیچ ثبت نامی برای واکسن از طریق این سامانه انجام نمی‌شود.

هشدار به شهروندان

برای دریافت واکسن و ثبت پرونده سلامت نباید وارد هیچ سایت و لینکی شوید.

اخیراً پیام کاربران حاکی از آن است عده‌ای با تولید یک پیام جعلی از مردم می‌خواهند وارد لینک سایتی به نام سیب شوند تا بتوانند با ثبت نام خود در مرکز بهداشت، واکسن کرونا بگیرند.

سامانه سیب به هیچ عنوان در دسترس مردم نیست بلکه فقط مراقبین سلامت و پزشکان می‌توانند وارد شوند. به هیچ عنوان به بهانه ثبت نام واکسن و ایجاد پرونده وارد سایتی تحت هر عنوانی نشوید.

هیچ تشکیل پرونده‌ای در شرایط فعلی نیاز به ثبت نام اینترنتی ندارد و هیچ لینکی برای ثبت نام و پرداخت هزینه صحت ندارد. گول پیام‌های مجازی را نخورید.

به هیچ عنوان در این شرایط کرونا برای گرفتن واکسن به مراکز بهداشت مراجعه نکنید. چون هنوز واکسیناسیون گروه‌های جمعیتی شروع نشده است. اگر خبری شود خودشان به شما اطلاع می‌دهند.

تنها برای تشکیل و استعلام پرونده بهداشتی با شماره تماس نزدیک ترین مرکز یا پایگاه یا خانه بهداشت محل سکونتتان تماس بگیرید و از مراقبین سلامت و بهورزان خود وضعیت دارا بودن یا نبودن پرونده بهداشتی خود را سوال کنید.

اگر پرونده نداشته باشید یا ناقص باشد مراقبین سلامت در شهرها و بهورزان در روستاها از شما می‌خواهند جهت تکمیل پرونده مراجعه کنید. پس به هیچ عنوان برای واکسن یا امورات غیرمرتبط به مراکز بهداشت مراجعه نشود.

به نظر می‌رسد سودجویان از هر فرصتی برای تیغ زدن جیب مردم و کسب درآمد، سواستفاده می‌کنند و حالا نوبت به واکسن کرونا رسیده است.