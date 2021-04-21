یوسف کرمی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی اروپا در کلاسی متفاوت با سالهای گذشته برگزار شد. وقتی تکواندوکارانی از بلاروس، لهستان، فرانسه و دانمارک با شکست قهرمانان عنوان دار موفق به کسب مدال طلا می‌شوند، یعنی تکواندو در قاره سبز به خوبی راه خود را پیدا کرده است.

وی افزود: در این مسابقات و در وزن ۵۸- کیلوگرم نماینده فرانسه قهرمان شد. تکواندوکاری ششدانگ با تنوع تکنیکی بالا که در چند تورنمنت هم عملکرد خوبی داشت که می‌تواند معادلات این وزن در بازی‌های المپیک را برهم بزند و با بازی‌های خوبی که از او دیدم، توان کسب سهمیه و حتی رسیدن به مدال المپیک را نیز دارد.

دارنده نشان برنز المپیک با بیان اینکه المپیک میدان شگفتی هاست، اظهار داشت: در بازی‌های ۲۰۱۶ ریو کمتر کارشناسی فکر می‌کرد که تکواندوکاران ساحل عاج، آذربایجان، اردن و یا حتی چین به مدال طلا برسند. المپیک قابل پیش بینی نیست و در کنار مسائل فنی، مسائل روحی روانی خیلی اهمیت بالاتری دارد. بارها هم در مصاحبه‌های خود این تذکر را کادر فنی و مسئولان فدراسیون داده ام که به این مسائل در مسیر آماده سازی تکواندوکاران المپیکی توجه ویژه ای شود.

کرمی ادامه داد: تکواندو اروپا به سرعت در حال پیشرفت است. اینجا تقریباً هر هفته یک تورنمنت سطح بالا برگزار می‌شود که تکواندوکاران دائم در حال تمرین و مسابقه هستند و این موضوع اهمیت بالایی دارد. این در حالیست که در آسیا شاید در سال سه یا چهار تورنمنت داشته باشیم. همیت فعال بودن باعث شده که تکواندو این قاره سبقت گرفته و معتقدم در شرایط فعلی یک سروگردن از تکواندو آسیا بالاتر است. اگر پیش از این شاهد تک ستاره‌هایی در برخی کشورهای اروپایی بودیم، الان هر تیم چند تکواندوکار آماده در ترکیب دارد.

وی ادامه داد: بارها و بارها مسائلی را مطرح کرده ام که باعث ناراحتی دوستان در فدراسیون شده است، برای من تکواندو و موفقیت ایران اهمیت دارد. اگر می‌خواهیم در المپیک و پس از آن در مسابقات معتبری چون قهرمانی جهان موفق باشیم باید به حرف زدن پایان داده و با برنامه ریزی دقیق تلاش کنیم. با اتفاقاتی که طی چند مدت اخیر شاهد بودیم، شرایط خوبی را برای تکواندو کشورم متصور نیستم. برای ماندن در سطح یک تکواندو دنیا باید از همه پتانسیل موجود استفاده کنیم. با تکروی نمی‌توان به جایی رسید. باید از تجربیات این همه قهرمان جهان و المپیک بهترین بهره را ببریم.

کرمی به نتایج شاگردان خود در صوفیه هم اشاره کرد و گفت: سه تکواندوکار از باشگاه من در این مسابقات حضور داشتند که عملکرد نسبتاً خوبی داشتند. چون مربی ملی نبودم، اجازه نشستن روی صندلی مربیگری را نداشتم. یک تکواندوکار هم در بخش تیم فدراسیون جهانی بود که به لحاظ آمادگی بدنی شرایط خوبی نداشت. ولی الان روزانه دونوبت تمرین می‌کنیم تا در رقابتهای انتخابی المپیک عملکرد بهتری داشته باشیم.