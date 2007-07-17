قرارداد احداث 6 واحد نیروگاه گازی ری به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه برق ایران، در این مراسم سید علی بنی هاشمی عضو هیئت مدیره و مجری طرح های نیروگاه‌های سیکل ترکیبی سازمان اظهار امیدواری‌کردکه درساخت این نیروگاه دو عامل کیفیت و زمان با دقت رعایت شود.

بنی‌هاشمی گفت: امیدواریم که با ساخت و تکمیل این نیروگاه مردم به زودی از منافع این قرار‌داد بهره‌مند شوند. مجری طرح‌های نیروگاه‌های سیکل‌ترکیبی سازمان توسعه برق ایران در باره مشخصات این طرح گفت: نیروگاه گازی ری قرار است در 6واحد گازی هرکدام با توان تولید 27 مگاوات ساخته شود.

در این مراسم مظفر محمدی مدیرعامل شرکت گسترش انرژی آذراب نیز از حسن اعتماد مسئولان صنعت برق کشور نسبت به این شرکت تشکر کرد و اظهار امیدواری کرد که ساخت این نیروگاه با تلاش و جدیت پیگیری شود.

محمدی ادامه داد: تلاش می کنیم که با برنامه ریزی دقیق و جدیت مستمر این قرار داد در یک زمان مطلوب به سرانجام برسد. وی در عین حال از پروژه های توسعه نیروگاه بیستون و ساخت نیروگاه B.O.O هرمزگان 1 به عنوان دیگر پروژه های برقی این شرکت نام برد که در حال حاضر فعال هستند.

برپایه این گزارش، مناقصه ساخت نیروگاه گازی ری سال گذشته برگزار شده بود. قرار داد ساخت این نیروگاه به صورت EPC با شرکت گسترش صنایع انرژی آذراب منعقد شده است.

این‌نیروگاه قرار است در6 واحدی گازی و هرکدام با ظرفیت تولید 27 مگاوات برق ساخته شود. نیروگاه گازی ری در محل نیروگاه قدیم این شهردر منطقه باقرآباد ساخته شود. مدت زمان قرار داد 29 ماه تعیین شده است که شامل 12 ماه دوره گارانتی نیز می شود.

به گفته خانم مرضیه شمس رفیعی مدیر دفتر قرار دادهای سازمان توسعه برق ایران، در این مناقصه هفت شرکت اسناد مناقصه را خریداری کرده بودند که از این میان 4 شرکت پیشنهادهای فنی خود و مالی خود را ارائه کردند.

شمس رفیعی اضافه کرد: پس از بازگشایی پاکات و بررسی پیشنهادها، در نهایت شرکت گسترش صنایع انرژی آذرآب با قیمتی در حدود 785 میلیارد ریال به عنوان برنده انتخاب شد.

این شرکت قرار است نیروگاه گازی B.O.O هرمزگان 1 را نیز به مرحله اجرا در آورد. این نیروگاه که هفته پیش عملیات اجرایی آن آغاز شد، قرار است به صورت کاملا خصوصی و در دو فاز هر کدام به ظرفیت حدودی 500 مگاوات به اجرا در آید. فاز اول این نیروگاه در 3 واحد 165 مگاواتی ساخته خواهد شد.