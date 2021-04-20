سیارکی به اندازه اقیانوس پیما از کنار زمین می گذرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، یک سیارک به نام ۲۰۱۶QE۴۵ با سرعت ۱۳ کیلومتر برثانیه به سمت زمین حرکت می‌کند.

طبق اعلام ناسا قطر این سیارک ۱۲۰ تا ۲۷۰ متر و به اندازه یک کشتی اقیانوس پیما است.

این صخره فضایی روز ۲۴ آوریل (۴ اردیبهشت، شنبه هفته آینده) از کنار زمین می‌گذرد. هرچند این سیارک بزرگ است اما به دلیل سرعت بالا و فاصله زیاد تلسکوپ‌های آماتور قادر به رصد آن نیستند. ناسا تخمین می‌زند این سیارک از فاصله چند هزار مایلی زمین گذر کند.

به گفته این سازمان خطر برخورد ۲۰۱۶QE۴ با زمین وجود ندارد.