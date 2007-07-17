گزارش تصویری/مراسم چهلمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دکتر علیرضا طهماسبی-وزیر صنایع و معادن
مهندس مهدی مفیدی - مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
دکترغلامعلی حدادعادل-مهندس سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
مفیدی-حداد عادل
عکس/آذین زنجانی
مراسم چهلمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صبح امروز با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
دکتر علیرضا طهماسبی-وزیر صنایع و معادن
مهندس مهدی مفیدی - مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران
دکترغلامعلی حدادعادل-مهندس سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
مفیدی-حداد عادل
عکس/آذین زنجانی
نظر شما