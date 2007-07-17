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۲۶ تیر ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

گزارش تصویری/مراسم چهلمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

گزارش تصویری/مراسم چهلمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

مراسم چهلمین سالگرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران صبح امروز با حضور غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در سالن مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.

دکتر علیرضا طهماسبی-وزیر صنایع و معادن

مهندس مهدی مفیدی - مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

دکترغلامعلی حدادعادل-مهندس سید حسین هاشمی رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

مفیدی-حداد عادل

عکس/آذین زنجانی 

کد مطلب 519352

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