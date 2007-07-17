اخبار کوتاه از تبلیغات اسلامی زنجان

- به گزارش مهر، دومین دوره آزمون تخصصی اعطای مدرک به حفاظ قرآنی همزمان با سراسر کشور در استان زنجان برگزار شد. امسال دومین دوره آزمون تخصصی اعطای مدرک در استان زنجان با حضور 17 نفر از خواهران و برادران که حافظ 10 جزء ، 20 جزء ، و کل قرآن هستند، برگزار شد. بعد از برگزاری مرحله دوم این آزمون که به صورت شفاهی و متمرکز در شهریور ماه انجام خواهد شد به برگزیدگان از سوی سازمان دارالقرآن الکریم مدرک رسمی اعطا خواهد شد.

- طرح بوستان معرفت با هدف غنی سازی اوقات فراغت کودکان و نوجوانان در استان زنجان اجرا شده است. در شهرستان زنجان 28 پایگاه اوقات فراغت کودکان و نوجوانان تشکیل شده است که در زمینه قرآن، احکام، عقاید، اخلاق، تاریخ اسلام، مسابقات فرهنگی و ورزشی به فعالیت پرداخته اند. اردوهای یک روزه داخل استانی همچون بازدید از اماکن مقدس زیارتی استان و آثار باستانی استان از دیگر برنامه های این طرح است. مربیان این طرح از دفتر تبلیغات اسلامی قم اعزام شده اند و در مدت 47 روز فعالیت طرح بیش از سه هزار نفر را تحت پوشش برنامه های خود قرار داده اند.

- در ادامه تولیدات فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان کتاب سیمای پیامبر در قرآن به زیور طبع آراسته شد. کتاب سیمای پیامبر در قرآن که به مناسبت گرامیداشت سال پیامبر اعظم (ص) در زمستان 85 توسط اداره کل تبلیغات اسلامی استان زنجان تهیه و منتشر شده بود جهت استفاده عموم مردم استان و استفاده در کلاس های طرح اوقات فراغت و نهضت قرآن آموزی در 9 عنوان در قطع جیبی با موضوعات معین و مشخص به صورت رایگان توزیع شده است.

- 22هسته فرهنگی در استان زنجان فعالیت می کنند. از 22 هسته فرهنگی جوان شهرستان زنجان، 12 هسته به خواهران و 10 هسته به برادران اختصاص یافته است .مربیان این هسته که 11 نفر هستند که از مربیان غیر بومی و اعزامی از دفتر تبلیغات قم تعیین شده اند. در هسته های فرهنگی جوان شهرستان زنجان بیش از 660 نفر از خواهران و برادران شرکت کرده اند که در زمینه گفتمان های دینی، پرسش و پاسخ اعتقادی به بحث و تبادل نظر می پردازند. میانگین سنی شرکت کنندگان در هسته های فرهنگی جوان از 15 تا 25 سال است. فعالیت طرح هسته های فرهنگی جوان در طول سال ادامه خواهد داشت.