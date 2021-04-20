جبرائیل موفق در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه وضعیت انسولین نسبت به گذشته بهتر شده است، بیان کرد: هم اکنون در داروخانه‌های مشهد وضعیت انواع انسولین مناسب است و فقط انسولین «نوومیکس» با کمبود مواجه است که البته آن هم مقطعی است که با توجه به وارداتی بودن آن گاهی عرضه آن دچار مشکل می‌شود که البته با تزریق آن به بازار طی هفته جاری این مشکل هم مرتفع خواهد شد.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: البته قبول داریم که همین کمبودهای مقطعی هم نباید پیش بیاید، اما این کمبودها هم‌اکنون به ندرت ایجاد می‌شود، به طور مثال انسولین «لانتوس» انواع ایرانی و ترکیه‌ای آن در بازار فراوان است و مشکلی از این بابت نداریم.

وی با اشاره به بازار سیاه انسولین، اظهار کرد: نمی‌توان به صورت کامل وجود بازار سیاه را نفی کرد، اما تاکنون گزارشی از وجود بازار سیاه نداشته‌ایم و مشاهدات هم این مسئله را نشان نمی‌دهد، البته اگر شکایت و گزارشی در این زمینه به ما برسد قطعاً با آن برخورد خواهیم کرد.

وی افزود: البته با وجود سامانه «تی تک» خوشبختانه امکان نشت و فروش غیر قانونی دارو در بازار وجود ندارد، این سامانه که مختص ثبت عرضه و تقاضای دارو است، به عرضه‌کننده امکان ثبت انسولین با بارکد را می‌دهد، همچنین مردم هم با اطمینان از اصالت دارو می‌توانند آن را از این سامانه تهیه کنند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: مسئله مهم این است که مصرف انسولین سلیقه‌ای است و بعضی از انواع آنکه طریقه استفاده آن راحت‌تر است مورد اقبال بیشتری قرار می‌گیرد، لذا همین مسئله باعث کمبود آن می‌شود، اما در کل انواع انسولین در بازار در حال توزیع است و مشکل حادی از این بابت نداریم.