فعالیت ۱۵۰۰ جهادگر در مناطق محروم/ ۸۰۰ بسته معیشتی توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی هنری پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فعالیت جهادگران بسیجی در نوروز امسال در قالب در اردوهای جهادی، بیان کرد: در نوروز سال جاری به دلیل شیوع کرونا و رعایت فاصله گذاری اجتماعی میزبان حضور گروه های جهادی میهمان نبودیم و گروهای جهادی بومی با رعایت پروتکل های بهداشتی درمناطق محروم استان خدمت رسانی کردند.

وی ادامه داد: تنها چهار گروه جهادی دانشجویی مهمان از دانشگاه‌های تهران ضمن رعایت پروتکل‌های بهداشتی در شهرستان‌های مرزی زیرکوه، سربیشه و نهبندان حضور داشتند.

هنری اظهار کرد: این گروه‌های جهادی علاوه بر حوزه‌های عمرانی، در حوزه سلامت و بهداشت، دام و طیور، اقتصاد و اشتغال، علمی و آموزشی، آسیب‌های اجتماعی فرهنگی و حوزه‌های خدماتی در نقاط محروم استان خدماتی به ارزش هفت میلیارد و ۱۲۷ میلیون ریال ارائه دادند.

وی بیان کرد: همچنین بیش از ۸۰۰ بسته معیشتی، ۶۷۰ بسته شیرینی و هزار و ۲۰۰ کیلو گرم میوه شب عید بین نیازمندان مناطق محروم توزیع شد.

مسئول بسیج سازندگی خراسان جنوبی از مرمت و بهسازی ۱۰۰ منزل محروم توسط این گروه ها خبر داد و گفت: همچنین ۹۷ سرویس بهداشتی در مناطق محروم احداث شد.

وی بیان کرد: هزار و ۵۰۰ جهادگر بسیجی در قالب ۱۳۰ گروه جهادی در سطح استان در زمینه‌های فرهنگی، عمرانی، بهداشت و سلامت، علمی، توزیع بسته‌های معیشتی، طرح شهید سلیمانی و غیره خدمت رسانی کردند.

بنا به گفته هنری، از این تعداد هزار و ۱۸۰ جهادگر آقا و ۴۱۰ جهادگر از خواهران بسیجی مشارک داشته اند.