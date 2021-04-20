به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا طاهری پیش از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر اظهار داشت: فعالیت‌های قرآنی استان با همکاری دستگاه‌های مختلف از جمله اداره‌کل تبلیغات اسلامی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره کل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه واگذاری فعالیت‌های قرآنی به مؤسسات قرآنی در استان کار بسیار مهمی است خاطرنشان کرد: این برنامه در راستای در واگذاری امور به مردم است و غالب برنامه‌ها در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر برنامه‌های دستگاه‌های مختلف در حوزه قرآنی را تشریح کرد و ادامه داد: با هم‌افزایی صورت گرفته برنامه‌های متنوعی در استان در حال برگزاری است و امیدواریم مردم بتوانند بهره لازم را از این برنامه‌ها ببرند.

وی با اشاره به ابلاغ برنامه‌های شب‌های قدر اضافه کرد: در شب‌های قدر امکان برگزاری مراسم به مدت دو ساعت در فضای باز با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی فراهم است.

طاهری تصریح کرد: باید تلاش شود که برگزاری این مراسم در فضای باز با رعایت حداکثر شیوه نامه‌ها کمترین خطر را داشته باشد و همه پروتکل‌ها رعایت شود و برگزارکنندگان باید رعایت کامل شیوه‌نامه‌ها را مد نظر داشته باشند.

مدیر مؤسسات قرآنی استان بوشهر نیز در این مراسم اظهار داشت: چهار طرح کشوری در حوزه قرآنی را در دست اجرا داریم که از ظرفیت همه مؤسسات و خانه‌های قرآنی برای این منظور استفاده می‌شود.

ابراهیم مرادی تاکید کرد: طرح جامع رمضان استان بوشهر در کشور به عنوان الگو شناخته شده و صدا و سیما در سراسر کشور در حال برگزاری این برنامه با الگوبرداری از ما هستند.