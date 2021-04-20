به گزارش خبرنگار مهر، مریم کوشکی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه تعداد ۱۰ هزار و ۵۲۰ دُز واکسن کرونا «آسترازنکا» وارد لرستان شده است اظهار داشت: کادر بهداشت، درمان و جانبازان بین ۵۰ تا ۷۰ درصد گروه هدف تزریق این واکسن هستند.

وی با بیان اینکه واکسن «آسترازنکا» محصول کشور کره بوده و در دو دُز به فاصله ۹۰ روز تزریق می‌شود عنوان کرد: افرادی که دُز اول واکسن را دریافت می‌کنند تا زمان تزریق دوز دوم می‌توانند به کرونا مبتلا شوند لذا باید تمامی پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: با احتساب این محموله از واکسن تا کنون بیش از ۱۹ هزار دُز واکسن کرونا وارد لرستان شده است.