تمدید منع تردد از مرز رسمی باشماق مریوان تا ۱۵ اردیبهشت ماه

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی روز سه‌شنبه اظهار کرد: مرز باشماق مریوان از ششم اسفند سال گذشته در پی افزایش بسیار زیاد ورود مسافر و با توجه به بسته شدن چند مرز رسمی کشور به روی مسافران عراقی، با هدف جلوگیری از ورود ویروس کرونا به استان، بسته شده است.

وی افزود: محدودیت تردد از این مرز در فواصل زمانی دو هفته‌ای انجام گرفت و با توجه به مساعد نشدن اوضاع شیوع ویروس کرونا، همچنان بسته خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان خاطر نشان کرد: این محدودیت تنها برای مسافران است و برای رانندگان ترانزیت عراقی هم برگه موقت تردد صادر نمی‌شود و آنها اجازه ورود به داخل شهرهای استان را ندارند.

زارعی افزود: در حال حاضر شهرستان‌های سنندج، سقز، قروه، بانه، دیواندره، بیجار و کامیاران در وضعیت قرمز،، دهگلان و مریوان در وضعیت نارنجی و تنها شهرستان سروآباد در وضعیت زرد به سر می‌برد.