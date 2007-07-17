جدیدترین شرایط تبدیل وضعیت کارشناس به عضو هیئت علمی اعلام شد

دکتر حسن خالقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه وزارت علوم در راستای ارتقای هرم اعضای هیئت علمی بخشنامه ای تدوین کرده است، افزود: با توجه به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تقاضاهای بسیاری برای تبدیل وضعیت از کارشناسی به عضو هیئت علمی و استخدام در مرتبه مربی به وجود آمده است.

وی اظهار داشت: در این راستا وزارت علوم بخشنامه ای برای استخدام و تبدیل وضع اعضای هیئت علمی در مرتبه مربی صادر کرده است که بر اساس آن استخدام و تبدیل وضع کارشناس به هیئت علمی در مرتبه مربی ممنوع است مگر در شرایط خاص.

معاون آموزشی وزارت علوم اظهار داشت: پذیرش عضو هیئت علمی مربی تنها در صورت موارد خاص و با بررسی در کمیته ای در معاونت آموزشی وزارت علوم انجام می شود.

معاون آموزشی وزارت علوم در تبدیل وضعیت کارشناسان به هیئت علمی پذیرفته شدن در دوره دکتری و گذراندن مرحله آموزشی این دروه را الزامی دانست و گفت: افراد بسیاری متقاضی استخدام به عنوان عضو هیئت علمی هستند. اگر چه در گذشته تبدیل وضعیت به عضو هیئت علمی به عهده وزارت علوم بوده نه دانشگاهها، اما با شرایط موجود، وزارت علوم ابتدا بررسی اولیه را برای تبدیل وضعیت انجام می دهد و پس از آن متقاضیان را وارد مرحله گزینش علمی و عمومی می کند.

وی اضافه کرد: متقاضیانی که واجد شرایط اولیه علمی باشند و از طرفی وزارت علوم استخدام مربی را در رشته ها اولویت دار ضروری بداند، بررسی اولیه علمی در کمیته ها انجام و سپس گزینش علمی و عملی صورت می گیرد.