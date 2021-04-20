ثبت ۶ فوتی دیگر بر اثر ابتلا به کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، در شبانه روز گذشته ۹۸ مورد مثبت بستری مبتلا به کرونا و ۴۳۱ مورد بیمار مثبت سرپایی نیز در استان کرمانشاه شناسایی شدند؛ هم‌اکنون ۸۴۰ بیمار مربوط به کرونا در مراکز درمانی استان کرمانشاه بستری هستند.

تعداد موارد فوت در اثر ابتلاء قطعی به ویروس کرونا در ۲۴ ساعت گذشته در استان کرمانشاه ۶ نفر است.

مجموع جان باختگان بر اثر ابتلاء به کرونا در استان کرمانشاه از ابتدای اپیدمی تاکنون، با احتساب فوتی‌های ۲۴ ساعت گذشته یک هزار و ۶۱۰ نفر است.

گفتنی است، در ۲۴ ساعت گذشته ۱۸۹ بیمار جدید با علائم مشکوک به کرونا در بیمارستان‌های استان کرمانشاه بستری شده و ترخیص ۱۷۸ نفر از بیمارستان پس از بهبودی انجام گرفته است.