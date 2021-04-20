تمام ظرفیت هیئات مذهبی استان قزوین در خدمت شبکه بهداشت خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر شورای هیئات مذهبی استان قزوین همزمان با همه گیری ویروس کووید ۱۹ در کشور بیانیه‌ای صادر کرد که متن آن به شرح ذیل می‌باشد:

بسمه تعالی

با سلام و آرزوی قبولی طاعات و عبادات مؤمنین روزه دار و عرض خدا قوت به کادر درمان و آرزوی شفای همه بیماران و غفران الهی برای جمیع درگذشتگان به استحضار مردم شریف خصوصاً مدیران و اعضای محترم هیئات مذهبی می‌رساند؛ همزمان با همه گیری ویروس کووید ۱۹ در کشور اسلامی ایران، هیئت‌های مذهبی جز اولین گروه‌هایی بودند که وارد میدان عمل شده و در حوزه‌ی اقدامات بهداشتی و سلامت، خدمات اجتماعی و مواسات فعالیت‌های چشم گیری داشته‌اند و حتی با تشکیل قرارگاه‌های اجتماعی در موضوعات مختلف مورد نیاز جامعه و خانواده‌های هدف نقش آفرینی کرده‌اند.

همچنین نسبت به برگزاری مراسمات مذهبی نیز هیئت‌های مذهبی الگوی مطلوبی از اجرای کامل شیوه نامه‌های بهداشتی را اجرایی کرده‌اند. رعایت فاصله‌ی اجتماعی، استفاده از ماسک، حداقل شدن زمان برگزاری مراسم و استفاده از فضاهای غیر مسقف در ایام محرم و فاطمیه، نمونه‌های بارز رعایت دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا از سوی هیئت‌های فهیم و انقلابی کشور عزیزمان و به طور خاص در استان قزوین می‌باشد. این همراهی التزام عملی به منویات رهبر معظم انقلاب مبنی بر تبعیت از مصوبات ستاد مقابله با کرونا است.

حال با توجه به شرایط خاص پیش آمده در موج چهارم همه گیری کرونا، برخود لازم می‌دانیم ضمن اعلام آمادگی جهت اقدامات لازم میدانی در عدم برگزاری جلسات تا پایان دوره قرنطینه در هفته جاری با تمام توان و با توجه به لزوم بهره مندی مردم از معنویات جهت ارتقا روحیه و امکان تاب آوری شرایط قرنطینه و گذراندن این روزهای سخت و همچنین ضرورت بهره مندی از متخصصین حوزه دین در تصمیم گیری ها در حوزه هیئات و مساجد، کماکان با تمام ظرفیت‌ها اعم از مجموعه‌های مذهبی و نیروی انسانی جهت کمک به شبکه ی بهداشت و درمان و مدیران استان، آماده همکاری و مساعدت می‌باشیم.

امیدواریم با عنایات و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و با رعایت دستورالعمل‌ها و مقررات و موازین تعیین شده از سوی ستاد مقابله با کرونا توسط مردم عزیز استانمان به زودی این بلا از ایران اسلامی رفع شود و با کاهش میزان ابتلای مردم عزیز استان؛ مراسمات شب‌های قدر و جلسات مناجات و تضرع را با رعایت شیوه نامه‌های اعلامی برگزار نمائیم.

شورای هیئات مذهبی استان قزوین

