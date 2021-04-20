سرمازدگی به ۱۳۰۰۰ هکتار از مزارع بردسیر خسارت وارد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمان، رمضان سبک خیز گفت: شهرستان بردسیر با سطح زیر کشت زراعی و باغی بالغ بر ۳۶ هزار هکتار در تولید محصولات کشاورزی نقش مهمی ایفا می‌کند و باغات پسته، گردو، بادام، گل محمدی و سایر درختان مثمر در این شهرستان در مجموع سالیانه بیش از ۳۵ هزار تن محصولات باغی تولید و روانه بازار مصرف استانی و کشوری می‌کنند.

سبک خیز گفت: در نتیجۀ افزایش دما در اسفندماه، بیدار شدن درختان و شروع رشد آنها آغاز شد و بعضاً در فروردین شکوفه داشتند، با استقرار تودۀ هوای سرد که نتیجۀ آن افت دما در شبهای ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و ۱۸ فروردین ماه سال جاری بود باعث آسیب به باغات سطح شهرستان به خصوص در نواحی مرتفع شد.

وی افزود: با توجه به بازدیدها و گزارشات کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان از مزارع و باغات طی چند روز گذشته مشخص شد در مجموع از ۳ هزار و ۵۰ هکتار باغات گردوی شهرستان بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ هکتار به طور متوسط ۶۰ درصد آسیب دیده و در مجموع ببیش از ۳ هزار و ۲۴ تن از محصول گردو این شهرستان به مبلغ ۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

وی افزود: همچنین از ۳ هزار و ۸۶ هکتار باغات پسته در سطح شهرستان بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن به طور متوسط ۷۰ درصد خسارت دیده که نتیجۀ آن کاهش بیش از ۷۲۸ تنی پسته در سال جاری با برآورد یک هزار و ۹۲ میلیارد ریالی است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: گل محمدی شهرستان هم که رتبه اول در سطح استان و رتبۀ دوم در سطح کشور را دارد، در مجموع به تمامی ۳۰۰۰ هکتار گل محمدی ۶۰ درصد خسارت وارد شده و با کاهش ۴ هزار و ۵۰۰ تنی محصول روبرو که برآورد می‌شود بیش از ۵۰۰ میلیارد ریال خسارت وارد شده است.

سبک خیز افزود: سطح زیر کشت درختان هسته دار شهرستان ۸۸۵ هکتار بوده که از این سطح ۷۵۰ هکتار آن با خسارت ۶۰ درصدی مواجه و بیش از ۵ هزار و ۴۰۰ تن از محصولات خود را از دست داده است که رقمی برابر ۵۴۰ میلیارد ریال برآورد می‌شود.

وی افزود: بیش از ۹۰۰ هکتار از درختان دانه دار با سطح زیر کشت یک هزار و ۱۶۹ هکتار بیش از ۴۰ درصد خسارت دیده و افت ۵ هزار و۴۰۰ تنی از این محصولات با برآورد ۵۹۴ میلیارد ریال دور از ذهن نیست.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: با افت دما، از ۷ هزار و ۱۰۰ هکتار سطح زیر کشت گندم، حدوداً ۴ هزار و ۹۰۰ هزار هکتار آن بیش از ۴۵ درصد آسیب دیده ودر نتیجه با کاهش ۶ هزار و ۷۰۰ تنی گندم در سال جاری موجه خواهیم بود.

وی افزود: از ۶ هزار هکتار سطح زیر کشت جو، بیش از ۲ هزار و ۴۰۰ هکتار آن بیش از ۴۰ درصد خسارت دیده و افت تولید این محصول در سال جاری بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ تن برآورد می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بردسیر گفت: در مجموع از ۱۴ هزار و ۴۲۲ هکتار سطح باغی شهرستان ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار آن با خسارت سرمازدگی فروردین ماه مواجه شده که نتیجۀ آن کاهش ۱۹ هزار و ۲۷۲ تنی از محصولات باغی شهرستان و خسارتی معادل ۵ هزار و ۵۷۹ میلیارد ریال است که به باغداران وارد شده است.

سبک خیز افزود: میزان آسیب وارده به زارعین در اثر کاهش محصول گندم و جو که به ۷ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع شهرستان خسارتی ۴۰ درصدی وارد کرده که نتیجۀ آن، ۹ هزار و ۲۰۰ تن کاهش محصول با برآورد ۳۴۶ میلیارد ریال است.