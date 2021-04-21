به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال اسفندماه سال گذشته با قهرمانی تیم فولاد سیرجان به پایان رسید. با شروع سال جدید و در اتفاقی مثبت برخی از تیم‌های مطرح از جمله سایپا، سپاهان، سیرجان، پیکان، شهرداری ورامین، هراز آمل و شهداب یزد به جذب و حفظ بازیکنان مد نظر خود پرداختند تا با برنامه ریزی مناسب برای فصل جدید پر قدرت‌تر ظاهر شوند.

اقدام مثبت تیم‌ها در حالی نوید بخش رقابت‌هایی تماشایی همچون فصل پیش را می‌دهد که رئیس فدراسیون والیبال در اقدامی قابل تامل خبر از ۱۶ تیمی شدن رقابت‌ها داد.

محمدرضا داورزنی در حالی این خبر را رسانه‌ای کرد که هنوز مشورتی با تیم‌های حاضر در لیگ انجام نشده است. تصمیم داورزنی نه تنها بر خلاف آیین نامه کمیته رویدادها و مسابقات است بلکه رئیس فدراسیون در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرده بود: «به اعتقاد من لیگ برتر ایران ظرفیت ۱۲ تا ۱۴ تیم را دارد. شرایطی را باید به وجود آوریم که تیم‌ها به سختی وارد لیگ برتر شوند اما می‌طلبد که لیگ دسته یک به خوبی کارش را انجام دهد تا در آنجا نیز شاهد تیم‌های خوب باشیم. برای استان‌ها جذابیت لیگ برتر بیشتر است.»

علاوه بر داورزنی تعداد زیادی از کارشناسان نیز اعتقاد دارند ظرفیت لیگ برتر والیبال ایران بین ۸ تا ۱۲ تیم است.

در تبصره ۸ آیین نامه نیز آمده است: «بر حسب شرایط و با صلاحدید فدراسیون تعداد تیم‌های لیگ برتر تا ۱۴ تیم می‌تواند افزایش یابد و در پایان فقط تیم‌های اول تا دهم امتیاز بندی می‌شوند و ۴ تیم آخر به دسته اول نزول می‌کنند.»

آیین نامه در ابتدای فصل گذشته بارها نقض شد و حتی مصوبه هیات رئیسه نادیده گرفت شد. هنوز تکلیف تیم‌های صعود کننده و سقوط کننده مشخص نیست و با اعلام رئیس فدراسیون هیچ تیمی سقوط نخواهد کرد و دو تیم دیگر اضافه می‌شود.

خبرنگار مهر برای بررسی بیشتر این تصمیم گفتگویی را با رحمان محمدی راد، سرمربی تیم والیبال سپاهان انجام داده است که مشروح این گفتگو در ادامه می‌آید:

باید به کیفیت مسابقات توجه کرد

رحمان محمدی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر، درباره ۱۶ تیمی شدن رقابت های لیگ برتر والیبال گفت: باید به کیفیت مسابقات توجه کرد. هر چه تعداد تیم ها بالا می رود تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد تفاوت زیادی در سطح تیم‌ها به وجود می آید. ممکن است بازی‌ها از نظر کیفیت افت کنند. سال گذشته دو تیم انتهای جدول با تمام احترامی که برایشان قائل هستم اما از نظر کیفیت قابل قیاس با سایر تیم ها نبودند.

تکلیف را هر چه سریعتر روشن کنند

سرمربی تیم والیبال سپاهان ادامه داد: طبق آیین نامه‌ای که مصوبه هیات رئیسه است ۴ تیم باید سقوط کنند و دو تیم از دسته اول صعود و مسابقات با ۱۲ تیم برگزار شود. اما رئیس فدراسیون اعلام کرده مسابقات با ۱۶ تیم برگزار خواهد شد! به عنوان مربی خواهش می کنم تکلیف را هر چه سریعتر روشن کنند چرا که باشگاه‌ها بر اساس برنامه اعلام شده باید برنامه ریزی کنند به همین دلیل باید اطلاعات کافی داشته باشند.

باید به قوانین احترام گذاشته شود

وی در پاسخ به این سوال که چرا ارزشی برای لیگ برتر قائل نمی شوند، گفت: باید به قوانین احترام گذاشته شود تا ارزش رقابت های لیگ مشخص باشد. بهتر است تیم ها ابتدا از دسته یک شروع کنند مدارج را طی و سپس سهمیه لیگ برتر را کسب کنند. در حال حاضر دو تیم به لیگ برتر صعود کردند که بسیار قابل احترام هستند و قطعا مدیران این تیم ها می دانند برای حضور در لیگ برتر باید کیفیت خود را افزایش دهند.

تیم‌های سقوط کننده به دنبال یارگیری هستند

محمدی راد ادامه داد: اینکه تیم‌های سقوط کننده در حال حاضر به دنبال یارگیری هستند از ارزش لیگ برتر می‌کاهد و این اتفاقات در شان جایگاه امروز والیبال ما در جهان نیست. ایتالیا از جمله کشورهایی است که برنامه ریزی خوبی برای مسابقات لیگ دارد و همین به اعتبار آنها می افزاید.

پتانسیل لیگ برتر ۱۲ تیم است

سرمربی تیم والیبال سپاهان اظهار داشت: علاوه بر این هنوز شیوه برگزاری مسابقات مشخص نیست، اگر آیین نامه به تصویب هیات رئیسه رسیده است که رقابت ها با ۱۲ تیم برگزار شود حتما در این زمینه کار کارشناسی صورت گرفته و با تجربه و تحقیق آن را تصویب کردند. علاوه بر آن پتانسیل رقابت‌های لیگ برتر والیبال ایران ۱۲ تیم است. تا به امروز نیز حداقل ۱۰ تیم وارد نقل و انتقالات شده اند و بازیکنان مورد نظر خود را جذب کرده اند، نمی دانم سایر تیم ها چگونه می خواهند بازیکنان خود را جذب کنند، دیگر بازیکنی باقی نمانده است. شیوه برگزاری مسابقات نیز بسیار اهمیت دارد، سال نخست شرایط کرونایی که رقابت‌ها نیمه تمام باقی ماند در سال دوم نیز تحت شرایطی برگزار شد که برخی باشگاه ها ذی نفع و برخی متضرر شدند. امیدوارم فرمولی اعمال شود که شرایط یکسان و جوانمردانه باشد.