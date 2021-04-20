تولید محتوای فضای مجازی برای مقابله با کرونا در زرین دشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل هنرور بعد از ظهر سه شنبه در نشست صمیمی با اصحاب رسانه و فعالان مجازی شهرستان زرین دشت بر لزوم ساماندهی فضای مجازی در این شهرستان تاکید کرد.

وی در خصوص برنامه ریزی در جهت هم فکری و هم اندیشی در تولید محتوای فضای مجازی و تشکیل کارگروه فضای مجازی، تاکید کرد.

هنرور ادامه داد: زندگی اکثر جوامع بشری تحت تأثیر فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی قرار گرفته و این موضوع، ارتباط مستقیم با اخلاق، فرهنگ، اقتصاد، سیاست و زندگی اجتماعی برقرار کرده که می‌بایست از این فضا به طریق درست استفاده شود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی زرین دشت از تولید محتوای فضای مجازی توسط فعالان مجازی، اهالی رسانه و هنرمندان این شهرستان در بستر فضای مجازی برای ایجاد حساسیت در خصوص کرونا و راهکارهای کاهش این بیماری در زرین دشت خبر داد.