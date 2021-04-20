پیشتازی کشاورزان ساوجبلاغ در تولید محصول سالم

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر الماسی‌نوکیانی بعد از ظهر سه‌شنبه در حاشیه بازدید از یکی گلخانه‌ای شهرستان ساوجبلاغ اظهار کرد: با همکاری مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان البرز و گروه محیط‌زیست و سلامت غذا، دریافت ۴۰ درصد از پروانه‌های صادره در خصوص کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها در محصولات کشاورزی استان البرز توسط کشاورزان ساوجبلاغ تحقق یافت و بدین ترتیب این شهرستان مقام نخست استانی را در تولید محصولات سالم به خود اختصاص داد.

وی با اشاره به اینکه صدور پروانه‌های نشان حد مجاز آلاینده‌ها در راستای کاهش استفاده از سموم و آلاینده‌های مورد مصرف در تولید محصولات کشاورزی به میزان استاندارد است که این مهم افزایش کیفیت و سلامت محصولات تولیدی کشاورزی و حفاظت از آب و خاک را به همراه دارد، بیان کرد: این پروانه‌های صادره برای محصولات توت‌فرنگی گلخانه‌ای، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و فلفل دلمه‌ای فضای باز با تلاش بهره‌برداران ساوجبلاغی، برای اولین بار در سطح استان صادر شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساوجبلاغ افزود: با همکاری مدیریت هماهنگی ترویج استان البرز، اولین زن روستایی در شهرستان ساوجبلاغ نیز موفق به کسب پروانه فوق برای محصول گوجه‌فرنگی فضای باز شد. وی تصریح کرد: فرهنگ استفاده از محصولات کشاورزی دارای پروانه کاربرد نشان حد مجاز آلاینده‌ها باید اشاعه پیدا کند و این موضوع موجب افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، ارتقای سلامت جامعه و همچنین تولید محصولات صادرات محور خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اشتیاق به مصرف محصولات کشاورزی سالم، به دلیل نگرانی‌های روزافزون از آلودگی‌های محصولات و محیط‌زیست، رو به افزایش است و محصولات تولیدی دارای حد مجاز آلاینده‌ها از بازار صادراتی خوبی نیز برخوردار شده است.

الماسی‌نوکیانی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان محصولات گواهی‌شده به ویژه در مرحله عرضه، از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی خواست تا با رعایت استانداردهای تولید محصول سالم نسبت به دریافت این گواهینامه اقدام تا محصولات سالم به دست مصرف‌کنندگان برسد.