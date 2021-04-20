۲ کارگر ۴۵ و ۵۰ ساله از زیرآوار ساختمان خیابان مسرور خارج شدند

فرهاد کاوه آهنگران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به حادثه ریزش ساختمان اظهار داشت: این حادثه ساعت ۱۷ و ۵۴ دقیقه به ستاد فرماندهی آتش نشانی اصفهان گزارش شده است.

وی با بیان اینکه دو نفر در این حادثه زیر آوار محبوس شدند، ابراز داشت: نیروهای امداد و نجات از ایستگاه‌های یک، پنج و ۲۰ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان با بیان اینکه این حادثه در خیابان مسرور اتفاق افتاده بود، ادامه داد: دو مرد ۴۵ و ۵۰ ساله محبوس شده در این آوار بعد از ۱۰۰ دقیقه تلاش آتش نشانان زنده خارج شدند.