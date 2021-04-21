راه اندازی کلینیک های درمان سرپایی برای کاهش فشار بحران کرونا

به گزارش خبرگزاری مهر، قاسم جان بابایی، در حاشیه افتتاح بخش‌های جدید بیمارستان شهدای تجریش، با تاکید بر ضرورت راه اندازی کلینیک درمان سرپایی بیماران کرونایی، گفت: بخش زیادی از بیماران کرونایی پایتخت در بیمارستان شهدای تجریش بستری هستند. از طرفی این کلینیک ۴۰ تختخوابی مختص بیماران کرونایی نیست و با کاهش آمار ابتلاء، سایر بیمارانی که نیاز به دریافت خدمات سرپایی دارند می‌توانند از این کلینیک استفاده کنند.

وی تصریح کرد: کلینیک‌های مشابه در اکثر بیمارستان‌هایی که زیر فشار بحران کرونا هستند، راه اندازی شده است تا از این ظرفیت بهره مند شوند.

جان بابایی با اشاره به اینکه از گذشته چالش تأمین تخت بیمارستانی در کشور وجود داشته است، گفت: با وجود بحران کرونا، وزیر بهداشت با همکاری سایر مسئولان در تلاش است این مشکل تا حد زیادی مرتفع شود.