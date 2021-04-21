برخورد جدی باهرگونه انحرافی در واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به آغاز فرایند واکسیناسیون کرونا برای گروه‌های خاص، اظهار کرد: طی یکی ۲ هفته اخیر که این فرآیند در کشور شروع شده، شاهد انتشار اخباری از تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت بندی‌ها در برخی از شهرها هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیند واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه آغاز شده، بنابراین باید مسئولان بهداشت و درمان استان کرمانشاه اهتمام لازم را داشته باشند تا شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقی در کرمانشاه علاوه بر مدیران متخلفی که جایگاه خود سو استفاده کرده‌اند، با مسئولین مرتبط شبکه بهداشت و درمان هم به دلیل کوتاهی در نظارت‌ها برخورد خواهد شد.

کرمی تاکید کرد: در هر نوبت تزریق واکسن باید بررسی‌های دقیقی به عمل آید تا مشخص شود کسانی که واکسن را دریافت کرده‌اند، آیا اسامی آنها جز اولویت‌ها بوده باشد.

وی خاطر نشان کرد: قطعاً دستگاه قضا با مدیرانی که با سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود اقدام به تزریق واکسن کرونا برای خود و یا اطرافیانشان خارج از نوبت کنند، برخوردی جدی و قاطع خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان کرد: بنابراین با هرگونه انحرافی در واکسیناسیون گروه‌های هدف در استان کرمانشاه برخورد می‌شود.