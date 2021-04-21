  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۹

دادستان کرمانشاه خبر داد؛

برخورد جدی باهرگونه انحرافی در واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه

برخورد جدی باهرگونه انحرافی در واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه

کرمانشاه- دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه از برخورد جدی باهرگونه انحرافی در واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی با اشاره به آغاز فرایند واکسیناسیون کرونا برای گروه‌های خاص، اظهار کرد: طی یکی ۲ هفته اخیر که این فرآیند در کشور شروع شده، شاهد انتشار اخباری از تزریق واکسن به افرادی خارج از اولویت بندی‌ها در برخی از شهرها هستیم.

وی افزود: با توجه به اینکه فرآیند واکسیناسیون کرونا در کرمانشاه آغاز شده، بنابراین باید مسئولان بهداشت و درمان استان کرمانشاه اهتمام لازم را داشته باشند تا شاهد وقوع چنین اتفاقاتی نباشیم.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه تاکید کرد: در صورت وقوع چنین اتفاقی در کرمانشاه علاوه بر مدیران متخلفی که جایگاه خود سو استفاده کرده‌اند، با مسئولین مرتبط شبکه بهداشت و درمان هم به دلیل کوتاهی در نظارت‌ها برخورد خواهد شد.

کرمی تاکید کرد: در هر نوبت تزریق واکسن باید بررسی‌های دقیقی به عمل آید تا مشخص شود کسانی که واکسن را دریافت کرده‌اند، آیا اسامی آنها جز اولویت‌ها بوده باشد.

وی خاطر نشان کرد: قطعاً دستگاه قضا با مدیرانی که با سو استفاده از موقعیت و جایگاه خود اقدام به تزریق واکسن کرونا برای خود و یا اطرافیانشان خارج از نوبت کنند، برخوردی جدی و قاطع خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بیان کرد: بنابراین با هرگونه انحرافی در واکسیناسیون گروه‌های هدف در استان کرمانشاه برخورد می‌شود.

کد مطلب 5194288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها