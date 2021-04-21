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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۶

مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال و بختیاری:

تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت

شهرکرد- مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال و بختیاری گفت: واقعه تولد در چهارمحال و بختیاری طی سال گذشته کاهش یافت.

عبدالرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واقعه تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: واقعه تولد در این استان ۷.۳ درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۱۱۰ واقعه ولادت در استان چهارمحال و بختیاری طی سال ۹۹ ثبت شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد واقعه تولد طی سال ۹۸، ۱۶ هزار و ۲۹۳ واقعه بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین ولادت‌های ثبت شده در سال ۹۹ اختصاص به نوزادان پسر دارد، عنوان کرد: هفت هزار و ۷۵۴ نوزاد پسر و هفت هزار و ۳۵۶ نوزاد دختر در سال گذشته در این استان متولد شده است.

کد مطلب 5194310

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