عبدالرضا کریمی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه واقعه تولد در چهارمحال و بختیاری کاهش یافت، اظهار داشت: واقعه تولد در این استان ۷.۳ درصد کاهش دارد.

وی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۱۱۰ واقعه ولادت در استان چهارمحال و بختیاری طی سال ۹۹ ثبت شده است.

مدیرکل ثبت‌احوال چهارمحال و بختیاری گفت: تعداد واقعه تولد طی سال ۹۸، ۱۶ هزار و ۲۹۳ واقعه بوده است.

وی با بیان اینکه بیشترین ولادت‌های ثبت شده در سال ۹۹ اختصاص به نوزادان پسر دارد، عنوان کرد: هفت هزار و ۷۵۴ نوزاد پسر و هفت هزار و ۳۵۶ نوزاد دختر در سال گذشته در این استان متولد شده است.