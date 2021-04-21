مصطفی احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم حمایت از رشته فوتوالی در خراسان شمالی اظهار داشت: هیچ اولویتی در استفاده از زمین ساحلی موجود در محل بوستان شهربازی بجنورد و مردمی که برای تفریح از این فضا بهره می‌برند وجود ندارد.

بازیکن تیم فوتوالی خراسان شمالی تصریح کرد: متأسفانه در نگاه مدیران ورزش استان تأمین امکانات اولیه جهت ورزش حرفه‌ای در حیطه وظایف آن‌ها تعریف نمی‌شود.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری مسابقات قهرمانی کشور پس از پایان ماه مبارک رمضان افزود: این مسابقات در واقع حکم کسب سهمیه لیگ برتر را دارد.

احمدی در ادامه خاطر نشان کرد: یک از معاونین اداره کل ورزش و جوانان خراسان شمالی حمایت‌های مجموعه ورزشی استان از تیم فوتوالی را منوط به هزینه‌های ابتدایی حضور در لیگ عنوان کرد و تاکید کرد که کمک مالی جهت حضور در لیگ میسر نیست.

فوتوالی ورزشی بین‌المللی است که قوانین آن مشابه والیبال بوده اما مانند فوتبال با پا بازی می‌شود. زمانی امتیاز به دست می‌آید که توپ در زمین حریف به زمین اصابت کند یا حریف مرتکب خطا شود و یا نتواند توپ فوتوالی را برگشت دهد.

ارتفاع تور در زمین فوتوالی به ۲ متر و ۲۰ سانتیمتر می‌رسد. یکی از مهمترین قوانین فوتوالی این است که توپ باید حداکثر با سه ضربه وارد زمین تیم مقابل شود. در واقع وقتی توپ وارد زمین می‌شود هر فرد اجازه این را دارد که تنها یک بار به توپ ضربه بزند.

از اوایل سال ۱۳۸۷ ایران به عضویت فدراسیون جهانی فوتوالی درآمد. ایران پس از تایلند دومین کشور آسیایی بود که این رشته را فعال کرد. سازمان تربیت بدنی در اواسط سال ۱۳۸۷ رشته فوتوالی را به رسمیت شناخت و در سال ۱۳۹۰ با نظر معاونت ورزش قهرمانی به عنوان یک انجمن جدید تحت پوشش فدراسیون انجمن‌های ورزشی قرار گرفت.