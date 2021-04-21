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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۲۴

استاندار ایلام:

مرز مهران ۲ هفته دیگر تعطیل شد

مرز مهران ۲ هفته دیگر تعطیل شد

ایلام-استاندار ایلام گفت: به منظور مهار کرونا تعطیلی پایانه مسافربری مرز مهران به مدت دو هفته دیگر تمدید می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری با بیان اینکه پایانه مسافربری مرز مهران تا اواسط اردیبهشت ماه جاری تعطیل است، اظهار داشت: پایانه تجاری این مرز با رعایت کامل دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های بهداشتی باز است.

وی افزود: مرز مهران از مرزهایی است که به دلیل تردد با کشور عراق در بحث کرونا روی کشور تأثیرگذار بود و تا اطلاع ثانوی بر روی مسافران بسته است.

به گفته نوذری هم‌اکنون قرنطینه‌های بهداشتی با جدیت بیشتری در مرز مهران فعال است و تیم‌های بهداشتی در این مرز برای غربالگری و پایش افراد آلوده و انجام اقدام‌های پیشگیرانه برای مقابله با بیماری‌ها حضور دارند.

وی افزود: تشدید اقدام‌های بهداشتی در مرز و غربالگری و پایش بهداشتی رانندگان و همچنین ضدعفونی کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی در راستای مقابله با بیماری ویروسی کرونا در مرز بین‌المللی مهران انجام می‌شود.

کد مطلب 5194320

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