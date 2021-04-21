مرز مهران ۲ هفته دیگر تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نوذری با بیان اینکه پایانه مسافربری مرز مهران تا اواسط اردیبهشت ماه جاری تعطیل است، اظهار داشت: پایانه تجاری این مرز با رعایت کامل دستورالعملها و پروتکلهای بهداشتی باز است.
وی افزود: مرز مهران از مرزهایی است که به دلیل تردد با کشور عراق در بحث کرونا روی کشور تأثیرگذار بود و تا اطلاع ثانوی بر روی مسافران بسته است.
به گفته نوذری هماکنون قرنطینههای بهداشتی با جدیت بیشتری در مرز مهران فعال است و تیمهای بهداشتی در این مرز برای غربالگری و پایش افراد آلوده و انجام اقدامهای پیشگیرانه برای مقابله با بیماریها حضور دارند.
وی افزود: تشدید اقدامهای بهداشتی در مرز و غربالگری و پایش بهداشتی رانندگان و همچنین ضدعفونی کامیونهای حامل کالاهای صادراتی در راستای مقابله با بیماری ویروسی کرونا در مرز بینالمللی مهران انجام میشود.
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