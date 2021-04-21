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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۱۴

در کتابی تازه منتشر شده در آلمان بررسی شد؛

ضرورت اتحاد مسلمانان اروپا برای پیشرفت/همبستگی درعین اختلاف مذاهب

ضرورت اتحاد مسلمانان اروپا برای پیشرفت/همبستگی درعین اختلاف مذاهب

کتاب «هویت‌ها و فرهنگ‌ها» در آلمان منتشر شد. مسلمانانی که به اروپا می‌روند از مذاهب مختلفند اما آنها برای پیشرفت نیاز دارند تا باهم متحد شوند. چگونگی این اتحاد در این کتاب بررسی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «هویت‌ها و فرهنگ‌ها» نوشته مشترک Felix Körner، Serdar Kurnaz و Ömer Özsoy در ۱۷۶ صفحه در آلمان منتشر شد. این کتاب با تحلیل جامعه شناختی مشکلات مسلمانان مهاجر در اروپا، نکات مهمی را در ضرورت اتحاد و همبستگی آنان مطرح می‌کند.

در سال‌های اخیر با مهاجرت مسلمانان به کشورهای اروپایی، اسلام در قاره سبز گسترش بیشتری یافته است. این میان، نکته قابل توجه این است که مسلمانان با مذاهب مختلف به کشورهای اروپایی مهاجرت می‌کنند و هر گروه تلاش دارند تا هویت مذهبی خود را حفظ کنند. این در حالی است که جامعه اسلامی اروپا برای آنکه بتواند در این منطقه پیشرفت کند نیاز به اتحاد دارد. حال سوال اساسی این است که چطور مسلمانان با مذاهب مختلف می‌توانند با یکدیگر متحد شوند؟

فلیکس کورنر، پروفسور سردار کورناز و پروفسور عمر اوزسوی، نویسندگان کتاب «هویت‌ها و فرهنگ‌ها» تلاش کرده‌اند تا به این سوال پاسخ دهند. آنها در اثر جدید خود نشان داده‌اند که چطور هسته اصلی دین می‌تواند پیروان مذاهب مختلف را با یکدیگر متحد کند. همچنین نویسندگان در کتاب خود به بررسی تجربه مسیحیان در اروپا پرداخته‌اند و شرایط مسلمانان در قاره سبز را نیز بررسی کرده‌اند.

این خبر را رایزنی فرهنگی ایران در آلمان برای مهر ارسال کرده است.

کد مطلب 5194335

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