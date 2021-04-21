  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۹:۴۶

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز:

آمار بستری‌های کرونایی در آذربایجان‌شرقی رکورد زد

آمار بستری‌های کرونایی در آذربایجان‌شرقی رکورد زد

تبریز- معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز از ثبت رکوردی جدید در تعداد بستری بیماران کرونایی در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آذربایجان شرقی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه رجایی افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان به یک هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است که بالاترین میزان از زمان همه گیری کرونا از اسفند سال ۹۸ محسوب می‌شود.

وی افزود: هر روز بر تعداد بیماران مراجعه کننده و بستری‌های کرونایی استان افزوده می‌شود و یک پنجم مجموع بستری‌های کرونایی، معادل حدود ۳۰۰ نفر، بدحال بوده و در بخش‌های «آی. سی.یو» بستری هستند.

وی اظهار کرد: تقریباً هر روز بیش از ۳۰۰ بیمار کرونایی مراجعه کننده به اورژانس‌ها را داریم که منجر به بستری می‌شوند و تعداد کل مراجعین به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی استان به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ بیش از این تعداد است.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: هر روز جلسات متعددی در بیمارستان‌ها و دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش ظرفیت تخت‌های بستری مبتلایان به کووید ۱۹ برگزار می‌کنیم.

وی گفت: برای ارائه خدمات به مبتلایان به ویروس کرونا ناگزیر از کاستن از تعداد تخت‌های سایر بخش‌های بیمارستانی هستیم تا ظرفیت‌هایی جدیدی ایجاد کنیم.

کد مطلب 5194356

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها