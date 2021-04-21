به گزارش خبرگزاری مهر، روزبه رجایی افزود: تعداد بیماران کرونایی بستری در مراکز درمانی استان به یک هزار و ۶۰۰ نفر رسیده است که بالاترین میزان از زمان همه گیری کرونا از اسفند سال ۹۸ محسوب میشود.
وی افزود: هر روز بر تعداد بیماران مراجعه کننده و بستریهای کرونایی استان افزوده میشود و یک پنجم مجموع بستریهای کرونایی، معادل حدود ۳۰۰ نفر، بدحال بوده و در بخشهای «آی. سی.یو» بستری هستند.
وی اظهار کرد: تقریباً هر روز بیش از ۳۰۰ بیمار کرونایی مراجعه کننده به اورژانسها را داریم که منجر به بستری میشوند و تعداد کل مراجعین به بیمارستانها و مراکز درمانی استان به دلیل ابتلاء به کووید ۱۹ بیش از این تعداد است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز ادامه داد: هر روز جلسات متعددی در بیمارستانها و دانشگاه علوم پزشکی برای افزایش ظرفیت تختهای بستری مبتلایان به کووید ۱۹ برگزار میکنیم.
وی گفت: برای ارائه خدمات به مبتلایان به ویروس کرونا ناگزیر از کاستن از تعداد تختهای سایر بخشهای بیمارستانی هستیم تا ظرفیتهایی جدیدی ایجاد کنیم.
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