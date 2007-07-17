دیدار زنان اصلاح طلب با کروبی و هاشمی

شهربانو امانی عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس مصوبه های قبلی زنان اصلاح طلب، قرار بر این بود که مدیران زن اصلاح طلب و زنان فعال در احزاب و تشکل های سیاسی اصلاح طلب دیدارهایی در راستای جلب نظر احزاب و اشخاص موثر در جهت پشتیبانی و حمایت بیشتر از کاندیداتوری زنان داشته باشند.

وی افزود: بر همین اساس دیدارهای متعددی همچون دیدار با آقای خاتمی و دیدار با دبیران کل احزابی چون مشارکت، کارگزاران، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و انجمن اسلامی مدرسین داشنگاهها داشتیم و در آینده ای نزدیک با آقایان کروبی و هاشمی رفسنجانی دیدار خواهیم داشت که هنوز زمان دقیق آنها مشخص نیست.

این فعال سیاسی اصلاح طلب بر پیگیری سهمیه 30 درصدی زنان از لیست های انتخاباتی مجلس هشتم تاکید کرد و اظهار داشت: احزاب و افراد مختلفی از این سهمیه دفاع کردند، آقای خاتمی از نظر شخصی از این سهمیه دفاع کرد و دبیران کل کارگزاران، مشارکت، مجاهدین و اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز از این سهمیه اعلام حمایت کامل کردند.

شهربانو امانی در پایان در مورد تعیین کاندیداهای مورد نظر زنان اصلاح طلب برای انتخابات مجلس هشتم گفت: ما برای تهران 10 تا 15 زن را برای کاندیاتوری در نظر داریم اما هنوز وارد تعیین مصادیق نشده ایم.