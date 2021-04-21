  1. بین الملل
  2. اروپا
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۳۸

در ادامه تنش با مسکو؛

پراگ خواستار سختگیری اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

پراگ خواستار سختگیری اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

جمهوری چک از اتحادیه اروپا و ناتو خواست مواضع سرسختانه‌ای را در قبال روسیه اتخاذ و دیپلمات‌های این کشور را اخراج کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یان هاماچک» وزیر خارجه جمهوری چک از اتحادیه اروپا و ناتو خواست تا به نشانه همبستگی با پراگ مقامات اطلاعاتی روسیه را از کشورهایشان اخراج کنند.

دولت پراگ روز شنبه ۱۸ دیپلمات روس را به ظن دست داشتن ماموران اطلاعاتی روسیه در انفجار یک انبار تسلیحاتی جمهوری چک که سال ۲۰۱۴ رخ داد؛ اخراج کرد.

روسیه نیز در اقدامی متقابل، ۲۰ دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد.

جمهوری چک سفیر خود را از مسکو فراخوانده تا درباره اقدامات بیشتری که در قبال روسیه اتخاذ خواهد شد؛ صحبت کند.

پراگ همچنین خواستار برگزاری نشست ویژه ناتو برای بررسی وضعیت شده است.

این در حالی است که کاخ کرملین می‌گوید ادعاهای جمهوری چک بخشی از کارزار غرب برای مهار روسیه است.

کد مطلب 5194387
مریم خرمایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها