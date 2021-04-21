پراگ خواستار سختگیری اتحادیه اروپا علیه روسیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «یان هاماچک» وزیر خارجه جمهوری چک از اتحادیه اروپا و ناتو خواست تا به نشانه همبستگی با پراگ مقامات اطلاعاتی روسیه را از کشورهایشان اخراج کنند.

دولت پراگ روز شنبه ۱۸ دیپلمات روس را به ظن دست داشتن ماموران اطلاعاتی روسیه در انفجار یک انبار تسلیحاتی جمهوری چک که سال ۲۰۱۴ رخ داد؛ اخراج کرد.

روسیه نیز در اقدامی متقابل، ۲۰ دیپلمات جمهوری چک را اخراج کرد.

جمهوری چک سفیر خود را از مسکو فراخوانده تا درباره اقدامات بیشتری که در قبال روسیه اتخاذ خواهد شد؛ صحبت کند.

پراگ همچنین خواستار برگزاری نشست ویژه ناتو برای بررسی وضعیت شده است.

این در حالی است که کاخ کرملین می‌گوید ادعاهای جمهوری چک بخشی از کارزار غرب برای مهار روسیه است.