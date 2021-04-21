۲۷۰ تن شکر تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

سالار حسین پور در گفتگو با مهر، افزود: در راستای تنظیم بازار استان و طرح تأمین مناسب کالاهای اساسی، علاوه بر شکر، ۳۰۰ تن برنج با قیمت مصوب کیسه ۱۰ کیلو ۱۸۵ هزار تومان و ۲۶ تن گوشت منجمد با قیمت هر کیلو ۸۰ هزار تومان در چرخه برنامه تنظیم بازار قرار گرفت.
حسین پور با تاکید بر برخورد قانونی و تعزیری با اخلال گران بازار، تصریح کرد: نظارت و پایش بازار به شکل مستمر انجام میشود.
رئیس صمت استان گفت: تیمهای مختلف نظارتی در سطح بازار شرایط را مداوم رصد میکنند.
حسین پور خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ویژه نظارتی در ماه مبارک رمضان، گشتهای مشترک نظارتی نیز به شکل پایدار اجرایی میشود.
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