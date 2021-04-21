  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۰:۲۷

در گفتگو با مهر مطرح شد؛

۲۷۰ تن شکر تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

۲۷۰ تن شکر تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد

یاسوج- ‌رئیس صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۲۷۰ تن شکر تنظیم بازار در کهگیلویه و بویراحمد توزیع شد.

سالار حسین پور در گفتگو با مهر، افزود: در راستای تنظیم بازار استان و طرح تأمین مناسب کالاهای اساسی، علاوه بر شکر، ۳۰۰ تن برنج با قیمت مصوب کیسه ۱۰ کیلو ۱۸۵ هزار تومان و ۲۶ تن گوشت منجمد با قیمت هر کیلو ۸۰ هزار تومان در چرخه برنامه تنظیم بازار قرار گرفت.

حسین پور با تاکید بر برخورد قانونی و تعزیری با اخلال گران بازار، تصریح کرد: نظارت و پایش بازار به شکل مستمر انجام می‌شود.

رئیس صمت استان گفت: تیم‌های مختلف نظارتی در سطح بازار شرایط را مداوم رصد می‌کنند.

حسین پور خاطرنشان کرد: با اجرای طرح ویژه نظارتی در ماه مبارک رمضان، گشت‌های مشترک نظارتی نیز به شکل پایدار اجرایی می‌شود.

کد مطلب 5194412

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها