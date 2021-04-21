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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۲:۱۵

مدیر جهاد کشاورزی نی ریز خبر داد؛

آغاز برداشت گل محمدی از مزارع نی ریز/پیش بینی برداشت ۱۵۰ تن گل

آغاز برداشت گل محمدی از مزارع نی ریز/پیش بینی برداشت ۱۵۰ تن گل

نی ریز - مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز از آغاز برداشت گل محمدی از نیمه دوم فروردین سال جاری تا پانزدهم اردیبهشت در این شهرستان خبر داد.

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت گل محمدی از سطح ۱۲۰ هکتار از گلستان‌های شهرستان نی ریز آغاز شده است.

وی افزود: سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان نی ریز ۱۲۰ هکتار بوده که از مقدار ۸۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارو است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با اشاره به متوسط عملکرد این محصول بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال از گلستانهای نی ریز حدود ۱۵۰ تن از به‌صورت غنچه و گلبرگ برداشت شود.

مهمترین موارد مصرف گل محمدی شامل تهیه گلاب، اسانس و صنایع داروسازی است و تولیدات آن علاوه بر بازار داخلی به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، آسیای‌میانه و اروپا صادرمی‌شود.

کد مطلب 5194584

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