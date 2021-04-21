آغاز برداشت گل محمدی از مزارع نی ریز/پیش بینی برداشت ۱۵۰ تن گل

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برداشت گل محمدی از سطح ۱۲۰ هکتار از گلستان‌های شهرستان نی ریز آغاز شده است.

وی افزود: سطح زیر کشت گل محمدی در شهرستان نی ریز ۱۲۰ هکتار بوده که از مقدار ۸۰ هکتار بارور و مابقی غیر بارو است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نی ریز با اشاره به متوسط عملکرد این محصول بیان کرد: پیش بینی می‌شود امسال از گلستانهای نی ریز حدود ۱۵۰ تن از به‌صورت غنچه و گلبرگ برداشت شود.

مهمترین موارد مصرف گل محمدی شامل تهیه گلاب، اسانس و صنایع داروسازی است و تولیدات آن علاوه بر بازار داخلی به کشورهای حاشیه حوزه خلیج فارس، آسیای‌میانه و اروپا صادرمی‌شود.