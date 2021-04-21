به گزارش خبرگزاری مهر و نقل از سایت وزارت ورزش، حسن یزدانی بعد از تزریق واکسن کرونا گفت: خوشبختانه کشتی گیران در گروههای مختلف واکسن کرونا را میزنند و امیدوارم تمام مردم خودمان هر چه سریعتر با دسترسی به این واکسن بر کرونا علبه کرده و سلامتی و شرایط عادی به خانههای مردم بازگردد.
قهرمان کشتی آزاد جهان و المپیک ادامه داد: جای تشکر دارد از وزیر ورزش که شرایط تزریق واکسن را فراهم آوردند و امیدوارم واکسن جواب دهد و هیچ مشکل و عوارضی نداشته باشد و ورزشکاران بتوانند با خیال آسوده به تمرینات آمادگی بپردازند.
حسن یزدانی تصریح کرد: شرایط در بازیهای المپیک اصلاً قابل پیش بینی نیست، اما تیمهای ملی کشتی آزاد و فرنگی تا سرحد امکان میجنگند و کم نمیگذارند، مردم هم دعا کنند که نه تنها کشتی گیران بلکه همه ورزشکاران بهترین نتیجه و خوشرنگ ترین مدال را بدست آورند و دل مردم شاد شود.
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