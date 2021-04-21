به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید احمد رضا شاهرخی امروز چهارشنبه در جلسه آموزههایی از قرآن کریم در سخنانی با اشاره به اینکه در قرآن کریم حضرت ابراهیم (ع) به عنوان الگو معرفی شده و این امر نیز به دلیل وجود یک سری ویژگیها در این حضرت بوده است، اظهار داشت: یکی از ویژگیها ایشان این بوده که امتحانات الهی را با موفقیت کامل سپری کردند.
وی با اشاره به آیه ۱۲۴ سوره بقره «وَإِذِ ابْتَلَیٰ إِبْرَاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّی جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّیَّتِی ۖ قَالَ لَا یَنَالُ عَهْدِی الظَّالِمِینَ» گفت: اولین دلیل برای اینکه حضرت ابراهیم به عنوان الگو معرفی شده، موفقیت کامل در امتحانات الهی بوده است.
نماینده ولیفقیه در لرستان عنوان کرد: دومین ویژگی حضرت ابراهیم که به عنوان الگو معرفی شده، خدمت به خانه خدا است، ایشان پایه گذار خدمت گذاری به خانه خدا بود، خانه خدا را پاک و نظیف نگه داشت و در آیه ۱۲۵ سوره بقره «وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَیْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِیمَ مُصَلًّی ۖ وَعَهِدْنَا إِلَیٰ إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ أَنْ طَهِّرَا بَیْتِیَ لِلطَّائِفِینَ وَالْعَاکِفِینَ وَالرُّکَّعِ السُّجُودِ» به همین مطلب اشاره شده است.
حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه سومین دلیل الگو معرفی شدن حضرت ابراهیم (ع) تسلیم خدا بودن است، افزود: چهارمین خصوصیت و ویژگی این بوده که توجه و راز و نیاز حضرت ابراهیم (ع) به درگاه خداوند بوده است.
وی بیان داشت: ایشان صبور و حلیم بوده، همچنین ایشان خود یک امت بود و قهرمان، شجاع و جسور در مقابل مشرکین بود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با اشاره به آیه ۵۷ سوره انبیا «وَتَاللَّهِ لَأَکِیدَنَّ أَصْنَامَکُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِینَ» گفت: شجاعت میخواهد که حضرت ابراهیم (ع) در میان مشرکین علنی اعلام کند که من بتهای شما را می شکنم.
حجت الاسلام شاهرخی با تاکید بر اینکه برای حضرت ابراهیم (ع) ویژگیهای منحصر به فردی وجود دارد که برای ما آموزنده است، تصریح کرد: گذشت و ایثار در ذبح فرزند یکی دیگر از ویژگیهای حضرت ابراهیم (ع) است.
وی با اشاره به اینکه حضرت ابراهیم مصمم شد که دستور الهی را انجام دهد و دچار شک و تردید نشد، اسماعیل هم آماده شد اما جبرئیل مانع اثر چاقو بر گردن اسماعیل شد و چنین وحی شد که «ای ابراهیم تو به خوابی که دیده بودی عمل کردی و فرمان پروردگار را انجام دادی»، افزود: در نهایت یک گوسفند بهشتی توسط ابراهیم به جای اسماعیل ذبح شد و قرآن این امتحان الهی را چنین توصیف میکند که «إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِینُ».
نماینده ولی فقیه در لرستان با بیان اینکه عالیترین الگوی بشریت حضرت نبی اکرم (ص) است، تصریح کرد: هرچند با پیشرفت و اختراعات و وارد شدن تکنولوژیهای پیشرفته در ظاهر زندگی برای انسانها آسانتر شده است اما میبینیم همین اختراعات اگر در مجرای درست استفاده نشود انحطاط و فساد را برای بشریت به دنبال دارد و اگر از آن در مجرای درست استفاده شود اسباب رشد و تحول و دگرگونی و ارتقای فرهنگی و پیشرفت اقتصادی را به دنبال دارد.
حجت الاسلام شاهرخی خاطرنشان کرد: نیاز داریم که اخلاق نبوی، علوی و فاطمی بیش از گذشته در درون خانوادهها و جامعه ما رسوخ یابد.
وی با اشاره به آیات «ن وَ الْقَلَمِ وَ ما یَسْطُرُونَ (۱) ما أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ (۲)و َ إِنَّ لَکَ لَأَجْراً غَیْرَ مَمْنُونٍ (۳) لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍ (۴)»، گفت: خداوند متعال در این آیات سوگند به قلم میخورد و قلم نماد فرهنگ است، به وسیله قلم دانش و تجربه پیشینیان به نسل کنونی و نسل آینده منتقل میشود؛ با قلم ملتی عزیز میشود و یک سند رسمی و یک گزارشگر تاریخی است که تمدنها را به هم متصل میکند.
نماینده ولی فقیه در لرستان با تاکید بر اینکه امتی عزیز است که در میان برجستگیها، خصوصیتها و شاخص ۳ ویژگی آن از همه عیانتر باشد و در سه چیز از همه ممتازتر باشد، افزود: نخست در فرهنگ، دوم در علم که برای انسان اقتدار ایجاد کند و طبیعت را برای خدمت رسانی در اختیار بگیرد و سوم در اقتصاد بایستی یک ملت ممتاز باشد.
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