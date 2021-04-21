مکلف شدن دستگاههای اجرایی قم به ارائه ۳ خدمت غیر حضوری به مشتریان

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه جلسه ستاد استانی مقابله با کرونا در استانداری قم در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه در این جلسه گزارشی از میزان رعایت دستورالعملهای بهداشتی در بین اقشار، صنوف و مکانهای مختلف در استان بررسی شد و نشان میدهد که روند افزایشی این بیماری در استان ادامه خواهد داشت، گفت: در حال حاضر با موج سنگینی از بیماری کرونا در جهان، کشور و استان روبرو هستیم و متأسفانه از نظر تعداد افراد فوتی و بستری در مراکز درمانی در قم روندی افزایشی داریم و باید مراقبتها و نظارتهای بیشتری را در زمینه رعایت دستورالعملهای بهداشتی با همکاری مردم اعمال کنیم تا تعداد افراد بستری و میزان فوتی کاهش یابد.
استاندار قم با اشاره به اینکه در ایام شیوع بیماری کرونا در کشور کمکهای مومنانه و مواسات برای حمایت از اقشار آسیب پذیر انجام گرفت، افزود: در طرح مواسات، همدلی و کمک مومنانه در استان با همکاری خیرین و گروههای مردمی و دستگاههای امدادی این کارها افزایش داشته و در این موج نیز باید در این رابطه، بسیج همگانی برای کمکهای مومنانه صورت گیرد.
وی با تاکید بر اینکه طرح شهید سلیمانی با جدیت ادامه مییابد و طرح واکسیناسیون نیز بر اساس اولویتهای ستاد ملی کرونا در استان نیز انجام خواهد پذیرفت، ادامه داد: در این زمینه دانشگاه علوم پزشکی قم به یک دستگاه ماشین برای حمل واکسن نیاز داشت که امیدواریم از محلهای دارای اعتبار این نیاز تهیه و در اختیار آنها قرار داده شود.
سرمست با بیان اینکه در ادارهها و دستگاههای اجرایی نیز باید نظارتهای بیشتری انجامگیرد و خدماتی که توسط کارمندان به مردم ارائه میشود تا حد امکان به صورت خدمات الکترونیکی انجام شود، گفت: دستگاههای اجرایی مکلف هستند که سه خدمت پر تقاضا را به صورت غیر حضوری و الکترونیکی به مشتریان ارائه دهند تا مراجعه حضوری مردم به این مکانها کاهش یابد.
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