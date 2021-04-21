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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۴:۵۶

فرمانده هنگ مرزی اترک:

قاچاقچیان مشروبات الکلی در گنبدکاووس دستگیر شدند

قاچاقچیان مشروبات الکلی در گنبدکاووس دستگیر شدند

گرگان- فرمانده هنگ مرزی اترک از کشف و ضبط محموله مشروبات الکلی با تعامل عملیاتی و اطلاعاتی مرزبانان این یگان با انتظامی شهرستان گنبد کاووس خبر داد. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد باقر نجفی نژاد بعدازظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: طی هدایت اطلاعاتی معاونت اطلاعات مرزبانی استان و در پی کسب اخبار  واصله مبنی بر ورود مقادیری مشروبات الکلی بلافاصله موضوع در دستورکار معاونت اطلاعات ودسته اطلاعات رزم این یگان قرار گرفت.

فرمانده هنگ مرزی اترک افزود: با گسترش چتر اطلاعاتی و بررسی همه جانبه موضوع و با تعامل کارکنان اطلاعات انتظامی شهرستان گنبد کاووس، منطقه تحت پوشش کامل قرار گرفت.

وی ادامه داد: در اجرای این ماموریت مشترک، متخلفان شناسایی و تحرک آن ها کاملا تحت نظر بود و افراد مذکور به محض مشاهده نیروهای ناجا عرصه را بر خود تنگ دیده و چاره ای جزء تسلیم در برابر قانون را نداشتند.

نجفی نژاد بیان کرد: در این عملیات دو دستگاه خودرو، مقادیری زیادی مشروبات الکلی توقیف و چهار متهم هم در این راستا دستگیر شدند.

وی تصریح کرد: در بررسی دقیق به عمل آمده از قاچاقچیان ۵۹۲ قوطی و ۱۷۴ بطری مشروبات خارجی و همچنین ۳۰۰ لیتر انواع مشروبات الکلی دست ساز کشف شد.

فرمانده هنگ مرزی اترک خاطرنشان کرد: مرزبانان با اشراف اطلاعاتی وتعامل سازنده با نهادها و ارگانهای دولتی دخیل در امنیت با جدیت تمام تلاش خود را برای کنترل کامل نوار مرز به طور شبانه روزی جهت آسایش مرزنشینان به عمل خواهند آورد.

کد مطلب 5194777

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