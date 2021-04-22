رسول حامدیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تاکید بر جوان‌گرایی و کارآمدی به عنوان معیارهای انتخابات اظهار داشت: در کارهای اجرایی هرچقدر فرد جوان‌تر و با نشاط‌تر باشد کارها بهتر انجام خواهد شد اما در بحث ریاست جمهوری و شورای شهر تجربه و کارآمدی بسیار مهم‌تر از سن و سال است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از اشکالات سیستم انتخاباتی کشور، نبود جایگاهی برای رشد و پرورش جوانان در مسئولیت‌های کلان است که اغلب کشورهای مدعی دموکراسی تربیت جوانان را احزاب سیاسی به عهده دارند تا جوانان بتوانند در مسئولیت‌های کشوری و استانی به خوبی نقش خود را ایفا کنند.

نبود حزب قوی در تربیت جوانان

دبیر جامعه اسلامی مهندسین استان اصفهان با بیان اینکه متأسفانه در هر دو جناح کشور حزب قوی برای این کار نداریم، گفت: احزاب اگر بخواهند لیست‌های انتخاباتی خود در شورای شهر و ریاست جمهوری رأی بیاورد باید به دنبال تربیت افراد جوان و متخصص در شاخه‌های مختلف باشند و کارآمدی آنها نیز برای مردم پوشیده و گمنام نباشند.

وی ادامه داد: هرکسی که برای شورای شهر انتخاب می‌شود حتماً باید بتواند بار بخشی از شورای شهر را حمل کند، در واقع علاوه بر تخصص در یک زمینه مشخص باید با توانایی مدیریت در زمینه‌های مختلف شهری را داشته باشد.

اعضای شورای شهر باید متخصص باشند

حامدیان با بیان اینکه لیست موفق و کارآمد همه تخصص‌های لازم را دارد، افزود: تعداد اعضای شورای شهر باید تخصص و جامعیت لازم کمیسیون‌های مختلف و نظارت بر اقدامات شهرداری را داشته باشند تا نیازهای مردم را به درستی دنبال کند.

وی البته معتقد است که منصب‌ها منحصر به جوانان نیست و مهم کارآمدی فرد است و می‌تواند جوان و یا پیشکسوت باشد. بنابراین فردی که برای ریاست جمهوری انتخاب می‌شود باید خود معتقد به به‌کارگیری جوانان باشد و توانمندی ریاست را داشته باشد.