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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۳۶

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نظامیان آلمانی ۲ ماه زودتر از آمریکا افغانستان را ترک می کنند

نظامیان آلمانی ۲ ماه زودتر از آمریکا افغانستان را ترک می کنند

وزارت دفاع آلمان می گوید در هماهنگی با ناتو قصد دارد دو ماه زودتر از زمان تعیین شده، خاک افغانستان را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، وزارت دفاع آلمان در تدارک تسریع روند خروج نظامیان این کشور از افغانستان است.

گفته می شود که این تصمیم در مشورت با ناتو اتخاذ شده و وزارت دفاع آلمان امروز چهارشنبه پارلمان این کشور را در جریان آن قرار داده است.

به این ترتیب، نظامیان آلمانی دو ماه زودتر از تاریخ از پیش تعیین شده خاک افغانستان را ترک می کنند.

تاریخ اعلام شده آمریکا و ناتو برای خروج از افغانستان ۱۱ سپتامبر (۲۰ شهریور) است حال آنکه آلمانی ها این فرایند را در تاریخ چهارم جولای (۱۳ تیر) تکمیل می کنند.

این در حالی است که طالبان اعلام کرده مادامی که نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکنند در هیچ مذاکره ای شرکت نخواهد کرد.

پیشتر قرار بود که نظامیان خارجی تا ضرب الاجل اول ماه میلادی می از افغانستان خارج شوند که به این قرار پایبند نبودند.

آلمان با یک هزار و ۳۰۰ نظامی، پس از ایالات متحده بزرگترین نیروی نظامی را در افغانستان دارد.

کد مطلب 5194801
مریم خرمایی

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