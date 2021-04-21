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۱ اردیبهشت ۱۴۰۰، ۱۵:۴۳

فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق:

۴۰۰ تخت بیمارستانی توسط ارتش برای بیماران کرونایی مهیا شده است

۴۰۰ تخت بیمارستانی توسط ارتش برای بیماران کرونایی مهیا شده است

کرمان - فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق گفت: بیمارستان ارتش آماده خدمت به بیماران کرونایی است و ۴۰۰ تخت بیمارستانی مهیا کردیم و در صورت نیاز می توانیم تا ۶۰۰ تخت را نیز اضافه کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غلامعلیان امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان بیان داشت: ارتش صرف نظر از هر نوع گرایش سیاسی با تمام ظرفیت و توان خود در کنار دولت و مردم قرار دارد.

وی افزود: ارتش همواره در کنار مردم بوده ضمن اینکه ما در همه بحران‌ها از بلایای طبیعی و مسائل امنیتی در کنار استانداری خواهیم بود و امیدواریم در این رابطه دغدغه استان را بتوانیم برطرف کنیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق گفت: قرارگاه جنوب شرق بزرگترین قرارگاه کشور محسوب می‌شود و در نیروها متنوع است به طوری که از همه نیروها در این قرارگاه استفاده می‌شود ضمن اینکه ما دارای بزرگترین ناوگان بالگردی در خاورمیانه هستیم و نقش محوری در ارتش جمهوری اسلامی داریم.

وی تصریح کرد: بیمارستان ارتش آماده خدمت به بیماران کرونایی است ضمن اینکه ما ۴۰۰ تخت بیمارستانی مهیا کردیم و در صورت نیاز می‌توانیم تا ۶۰۰ تخت را نیز اضافه کنیم.

کد مطلب 5194810

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