۴۰۰ تخت بیمارستانی توسط ارتش برای بیماران کرونایی مهیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر غلامعلیان امروز چهارشنبه در دیدار با استاندار کرمان بیان داشت: ارتش صرف نظر از هر نوع گرایش سیاسی با تمام ظرفیت و توان خود در کنار دولت و مردم قرار دارد.

وی افزود: ارتش همواره در کنار مردم بوده ضمن اینکه ما در همه بحران‌ها از بلایای طبیعی و مسائل امنیتی در کنار استانداری خواهیم بود و امیدواریم در این رابطه دغدغه استان را بتوانیم برطرف کنیم.

فرمانده قرارگاه عملیاتی جنوب شرق گفت: قرارگاه جنوب شرق بزرگترین قرارگاه کشور محسوب می‌شود و در نیروها متنوع است به طوری که از همه نیروها در این قرارگاه استفاده می‌شود ضمن اینکه ما دارای بزرگترین ناوگان بالگردی در خاورمیانه هستیم و نقش محوری در ارتش جمهوری اسلامی داریم.

وی تصریح کرد: بیمارستان ارتش آماده خدمت به بیماران کرونایی است ضمن اینکه ما ۴۰۰ تخت بیمارستانی مهیا کردیم و در صورت نیاز می‌توانیم تا ۶۰۰ تخت را نیز اضافه کنیم.