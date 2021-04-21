نحوه اطلاع رسانی تزریق واکسن کرونا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادق تبریزی، گفت: افرادی که پرونده الکترونیک سلامت ندارند با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت برای تشکیل پرونده خود اقدام کنند.
وی با تاکید مجدد بر اینکه پیامی که در شبکههای مجازی مبنی بر ثبت نام برای دریافت واکسن کرونا دست به دست میشود جعلی است، گفت: این کار یک شیطنت و چنین پیامی از وزارت بهداشت نبوده است. آدرسی که اعلام شده، مربوط به پرونده الکترونیک سلامت است که تنها پزشکان، مراقبین سلامت و بهورزان به آن دسترسی دارند و پس از ارائه خدمت به مردم آن را در پرونده درج میکنند. نام کاربری و کد ورود به سایت به هیچکس داده نمیشود.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت افزود: بررسیهای بیشتر در حال انجام است تا با شناسایی عاملان این اتفاق، برخوردهای لازم با آنها صورت گیرد.
تبریزی درباره افرادی که قرار است بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون طی هفتههای آینده تزریق واکسن داشته باشند، اظهار کرد: این افراد یا در سامانههای سطح اول پرونده الکترونیک دارند و یا ندارند. اکنون بیش از ۸۵ درصد افراد پرونده الکترونیک سلامت دارند و در طول زمان شیوع کووید ۱۹ با آنها تماس گرفته شده و مورد غربالگری تلفنی قرار گرفتند یا توصیههای لازم برای مبتلا نشدن به بیماری به آنها شده است. اما افرادی که فاقد پرونده الکترونیک سلامت هستند میتوانند با مراجعه به نزدیکترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود، در مدت زمانی کوتاه (۱۵ دقیقه) اقدام به تشکیل این پرونده کنند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: تنها مدرک مورد نیاز برای ثبت نام پرونده الکترونیک سلامت، در دست داشتن کارت ملی است و در صورتی که بیماری زمینهای دارند باید مدارکی برای اثبات آن همراه خود ببرند تا اطلاعات به دقت ثبت شود.
وی افزود: از طرف دیگر ساز و کاری را دنبال میکنیم که ظرف هفته آینده تکمیل شده و سپس از آن طریق با آدرس و نام وزارت بهداشت از طریق ارسال پیامک برای سرپرست خانوار روش انجام کار را به مردم اطلاع رسانی خواهیم کرد.
تبریزی افزود: البته اکثر افراد دارای پرونده الکترونیک سلامت هستند و بهورز آنها در روستا یا مراقب سلامت در شهر با آنها تماس خواهند گرفت و زمان تزریق واکسن را به آنها اعلام میکنند که به پایگاه مربوطه رفته و واکسن کرونا را دریافت میکنند.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت تاکید کرد: جای نگرانی وجود ندارد و به محض تأمین واکسن، اقدامات مربوط به تزریق آن بر اساس اولویت بندی سند ملی واکسیناسیون برای تمام جمعیت صورت خواهد گرفت.
تبریزی تاکید کرد: نحوه فراخوان از رسانههای جمعی به ویژه صدا و سیما خواهد بود که اطلاعرسانی شود چه گروه سنی در چه بازه زمانی برای دریافت واکسن مراجعه کنند و سپس ارسال پیامک و هماهنگی تلفنی از بهورز یا مراقب سلامت صورت میگیرد.
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