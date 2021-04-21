به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله مهدیان عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در فروردین سال ۱۳۹۸ شاهد جاری شدن سیل در ۲۵ استان بودیم و خسارتهای فراوانی به مردم وارد شد.
وی تصریح کرد: بازسازی واحدهای مسکونی خسارتدیده سیل در سیستان و بلوچستان، هرمزگان، زلزله یاسوج و آذربایجان شرقی و غربی در دستور کار بنیاد مسکن قرار گرفت و بخشی از آنها ساخته و تحویل شده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی افزود: بیش از ۶۸ هزار واحد مسکونی در جریان سیل در ۲۵ استان تخریب شد که بازسازی آن در دستور کار قرار گرفت و پس از نوسازی تحویل صاحبان آنان شد.
مهدیان از بازسازی ۵۰ درصدی واحدهای مسکونی آسیبدیده سیل استان سیستان و بلوچستان خبر داد و اضافه کرد: در سیل استان سیستان و بلوچستان حدود ۱۶ هزار و ۲۵۰ واحد مسکونی تخریب شد که تاکنون ۵۰ درصد آن بازسازی شده است و بازسازی واحدهای مسکونی حادثهدیده در سیستان و بلوچستان در نیمه نخست امسال تمام میشود.
وی تصریح کرد: کار بازسازی واحدهای مسکونی تخریبشده در آذربایجان شرقی و غربی آغاز شد و در مجموع ۶۵ هزار واحد مسکونی دیگر مربوط به سایر حوادث تکمیلشده است.
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: بیش از ۸ هزار میلیارد تومان برای بازسازی واحدهای مسکونی تخریبی در حوادث گوناگون در قالب تسهیلات و کمکهای بلاعوض تأمین و پرداختشده است.
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